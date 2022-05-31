館長重砲轟「王先生」：民進黨有你這種人真丟臉！

▲王浩宇對館長陳之漢開砲。（圖／翻攝飆捍、王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇昨（30日）晚間突向館長陳之漢開砲，質疑「肌肉男的品牌」不標示產地，更痛批對方的言行舉止「對台灣的民主傷害最大」。對此，館長今（31日）發文反擊了。

王浩宇昨晚突向館長陳之漢開炮，質疑販售商品「做得到台灣製造嗎？」王浩宇更表示，我的態度是做得到台灣製造就可以，做不到就說做不到，沒什麼好騙的，雨傘我就做不到，我就寫清楚不騙。

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王浩宇更痛批館長，反紅媒賺政治聲量、賣東西，然後反過來捧韓國瑜、跟趙少康交朋友，攻擊政府對抗對岸的網路謠言？「黨內很多人跟這個肌肉男是好朋友，畢竟網路聲量大、背後一堆屁孩支持，所以大家不敢得罪，甚至私下要去打好關係。這就不是我的個性，幹嘛熱臉去貼冷屁股？」

王浩宇認為，一直以來我就是默默做我的議員、做夥伴生活，該說的就說。很多人不喜歡這種性格、覺得我一直在得罪人、一直在放炮，但現在回去看，討好肌肉男的人有多可笑？「這種人，對台灣的民主傷害才是最大的。」

▲王浩宇直批館長「對台灣的民主傷害才是最大」 。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

對於王浩宇的多項指控，館長陳之漢今天在個人臉書發文回擊王浩宇，「民進黨有你這種人真是丟臉，許多人也因為你討厭民進黨！」

館長陳之漢說明，我賣產品出處製造都講一清二楚，該是台灣製還是中國製造，東西來源我已經講了四年，我襪子也拿到MIT認證標章多年。

「以我的名氣，我說謊早被上新聞了」館長陳之漢直言，王先生我知道你欠缺名氣，沒有關係能幫到你，你盡量嘴，但要講事實，不要滿嘴謊言。

▼館長今天臉書回擊王浩宇。（圖／翻攝飆捍臉書）