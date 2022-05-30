「很多孩子走了」遭出征　女律師轟綠色恐怖：對得起鄭南榕？

▲郭彥均發文截圖提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引起軒然大波。（圖／翻攝自杜承哲臉書）

記者賴文萱／高雄報導

藝人郭彥均臉書貼出與醫護朋友的對話截圖，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭到網軍出征，行政院長蘇貞昌還揚言要依法追究。對此，台灣民眾黨高雄市鳳山區市議員被提名人律師陳妙真痛批，台灣又要回到戒嚴了嗎？還是綠色恐怖來了？人民連說話的權利都沒有了嗎？

身為律師的陳妙真指出，1989年鄭南榕為捍衛憲法保障人民言論自由權利，以自焚抗議國民黨當局的逮捕行動，被民進黨奉為「言論自由殉道者」，2016年12月行政院核定鄭南榕自焚逝世當天4月7日為「言論自由日」，以紀念他捨身捍衛言論自由，希望民眾瞭解言論自由的意義與價值。結果換了行政院長，就沒有言論自由了嗎？這樣對得起鄭南榕在天之靈嗎？

陳妙真表示，蔡英文說過的「謙卑謙卑再謙卑」，民進黨還記得嗎？堂堂執政黨，居然完全沒有接受人民批評的雅量，這是民主國家最基本的配備，如果把人民的發問認為是對權威的挑戰，甚至把任何對政府的質疑都打成是造假，動不動就搬出司法恐嚇，進而箝制人民發聲，這是國家機器對人民的壓迫，法律也不應該是當權者用來打壓不同聲音的工具。

▲陳妙真痛批，台灣又要回到戒嚴了嗎？還是綠色恐怖來了？人民連說話的權利都沒有了嗎？（圖／民眾黨提供）

陳妙真表示，看到Omicron導致兒童重症致死的新聞，尤其有的小生命就在父母的懷裡往生，哪個父母不擔心害怕？也是因為恐懼年幼的孩子對病毒沒有抵抗力，這幾天才會有這麼多家長，冒雨幫孩子到處排隊搶打兒童BNT疫苗，這是不容否認的事實，郭彥均只是有感而發，說出家長與醫護的心聲，那裡是煽動、造假？有必要群起撻伐嗎？台灣什麼時候變成「一言堂」了？

陳妙真表示，對政府來說，死亡統計可能只是冷冰冰的數字，但對家長來說，一個小孩就是家庭甚至整個家族的全部，郭彥均的發文有錯嗎？政府的防疫如果真如自己宣傳的「控制得宜」，會搞到現在台灣每天幾萬人確診、上百人送命嗎？面臨生死交關的人民不能質疑，不能發問，只能歌功頌德嗎？這是哪門子的民主？簡直就是民主之恥。

陳妙真說，「今天你不說話，明天你說不了話」，台灣人在民主的環境中成長，言論自由已是生活的日常，不是執政黨可以打壓得了的，從民眾灌爆總統蔡英文的臉書，以及一堆人表明願意和郭彥均一起被法辦，就證明了一股「沛然莫之能禦」的民怨正在反撲，提醒滿腦子只有選舉的民進黨千萬要當心了。

