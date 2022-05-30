郭彥均事件延燒！柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」　「他們會拗到底」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書貼出「這多孩子就這樣走」文章，被行政院長蘇貞昌認為是「不實謠言」，要加以究責查辦，引發外界熱議。被問到對總統蔡英文默不吭聲、行政院長蘇貞昌的態度感到如何？柯文哲並未正面回應，不過也稱「民進黨字典裡面沒有『認錯』」、「他們就是會拗到底。」

台北市長柯文哲30日下午赴台北市議會市政總質詢，由於今日為柯文哲確診解隔首日，國民黨台北市議員李柏毅先是關心他和兒子的身體狀況，柯文哲則說，兒子沒有住院，而他自己也可以工作，「我們很習慣必要時托命工作，沒問題。」並盡量不要聚餐即可。

針對郭彥均事件，李柏毅詢問「很多孩子都走了」這句話究竟是不是謠言？柯文哲回應，「不算是謠言。」

▲台北市議員李柏毅。（圖／記者李毓康攝）

李柏毅表示，現在有很多非綠營人士對此很憤慨，但總統蔡英文卻默不吭聲、行政院長蘇貞昌說要咎責查辦，綠營網軍則開始圍剿郭彥均，而柯文哲曾說自己是「墨綠」，現在會不會對民進黨失望？柯文哲直言，「失望也不是因為這件事情啊！」網軍玩過頭，總有一天會遭到報應，「玩過頭了啦！」

李柏毅追問，會不會對蔡英文、蘇貞昌的回應感到失望？柯文哲提及，這篇文章是沒什麼問題，但說什麼內容農場轉載，這個得另外查，「我覺得很多東西⋯政府也要有自信。」

但李柏毅認為，柯文哲應該拿出態度，先前曾在臉書寫「今天不講話，明天輪不到你講話。」現在對蔡英文與蘇貞昌的態度會不會感到失望？不過柯文哲並未正面回應，僅說不用對這篇文章反應過度，使李柏毅質疑「你現在是退縮了嗎？」

隨後，李柏毅不斷追問，對於蔡英文、蘇貞昌的做法覺得如何？柯文哲回應，蔡英文根本沒有做法，但問題是蔡英文也不見得要對每件事情表態，「對我來講，基於醫學、實務上，該講的都講了，可是我每次講了都被打得鼻青臉腫，我心裡想說『你後面還不是照抄』，可是還是把我K得一塌糊塗。」

李柏毅表示，對於民進黨的做法贊不贊同？柯文哲則稱，「民進黨的字典裡面沒有『認錯』這個字，這也是很麻煩的，他們就是會拗到底。」其實該篇文章本身沒什麼大問題，不用反應這麼激烈，不必要讓行政院長做這個動作，「用這個標準，那我們每天被K得不是更冤枉了。」

最後，李柏毅認為，如果你不敢表達對民進黨感到失望，是不是之後選舉想拿到民進黨的票？柯文哲強調，針對這件事情，「正確來講，我都搞不清楚他們在幹什麼。」