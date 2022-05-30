　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

記者閔文昱／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書貼出「這多孩子就這樣走」對話，被行政院長蘇貞昌認為是「不實謠言」，要加以究責查辦，引發外界熱議。對此，館長陳之漢在臉書意有所指發文，「難怪我從以前就很討厭你，蘇先生」，近日索性在直播中點名蘇貞昌，怒批「難道不能抱怨嗎？有必要這麼嚴重直接嗆說要嚴辦？」

針對郭彥均事件，館長在直播中表示，郭彥均的言論一出後，引發各方圍剿，但他也已經道歉了，這件事也就可以平息了。館長也反問，「什麼叫很多？多是哪裡算多？死的小孩對每一個家長來說，對他的世界就是多到爆、多到炸，但對政府來說，這就只是一個數字。」

▲▼ 郭彥均。（圖／記者林彥君攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝人郭彥均。（圖／資料照）

館長指出，雖然行政院發言人事後澄清，「院長是關切社群網路上不實疫情訊息都有相同的文字內容且發文時間相近，並表達憂心之意，並非針對單一藝人的發文」，但實際上大家關注的都還是郭彥均，那身為一個政府官員，「是不是不該去恐嚇人民？」他強調，自己並非要出來選舉，身為一個網紅、公眾人物，也很喜歡批評政府，「所以你未來要辦阿館嗎？」

館長喊話蘇貞昌，大家這陣子都很不好受，生意也很難做，「讓我們抱怨一下是怎麼樣？台灣的疫情在短短的30天內爆炸，有沒有影響到人民生活？有沒有讓台灣人感受到諸多不便？有沒有影響到所有人的生計？難道我們都不能講什麼、不能抱怨嗎？有必要這麼嚴重直接嗆說要嚴辦？」他認為，做的不好是事實，也知道有陣痛期，但政策還是一團亂，那倒不如讓人民抱怨一下，「要能被批評」。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

郭彥均本次臉書PO文為抗疫的醫護人員打氣，引起不少網友共鳴，但他所用對話截圖出現一句「看到這（麼）多孩子就這樣走」，被放大解讀，已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇喊話要求查辦，郭彥均隨即遭網民出征，被迫刪文道歉，蘇貞昌接著公開表示要查辦疫情假訊息，反而引爆同情郭彥均的怒火，包括藝人、藍營民代發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動。

調查局與刑事局分頭追查，釐清郭彥均的PO文是否構成「出於惡意、虛偽假造、造成危害」，由於郭彥均PO文前，網路沒流傳類似版本，郭彥均用字遣詞看起來不排除是個人原創、也未必符合「惡假害」標準，加上總統蔡英文在這場風波挨批，蘇揆29日聲稱查辦假訊息是因應「認知作戰」，不是針對任何個人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
自由廣場設施打站挨批白癡　他竟稱：中央在想辦法增加北市確診數
鳳梨新家水龍頭「一碰就掉」　群組氣炸狂轟
倒V過時了！　韓偶像最新手勢曝
美國議員達克沃絲晚間抵台　蔡英文明接見談3大議題
S媽揭「大S吃藥真相」　哽咽批汪小菲
台灣餐廳為何要收「10％服務費」？網揭暗黑真相
館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」　再開嗆蘇揆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

學生染疫破19萬「今增9533例」！　全台6239校停課

中央宣布科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

課本沒寫！田調3年「牧丹社事件」展覽還原真相　重返歷史現場

快訊／大雷雨轟雙北等5縣市！暴雨示警區域出爐

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

學生染疫破19萬「今增9533例」！　全台6239校停課

中央宣布科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

課本沒寫！田調3年「牧丹社事件」展覽還原真相　重返歷史現場

快訊／大雷雨轟雙北等5縣市！暴雨示警區域出爐

若央行升息　台企銀：將帶動利差擴大、挹注息收

騰訊撤資《捍衛戰士2》！　外媒解析背後原因：怕得罪陸高層

她忘記帶鑰匙「請貓咪開門」　下秒跌坐進屋內驚呆網：工讀生出來

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台南東區民宅傳火警　消防人員引導9人順利逃生

萬里台2線小貨車失控側翻　司機狼狽爬出駕駛座

高雄濁口溪沖散溯溪夫妻！他困沙洲獲救　妻子仍在搜救中

納諾攜北醫開發「口腔噴霧」獲美FDA認證　捐萬份守護學齡前兒童

美國議員達克沃絲去年訪台送疫苗　蔡英文明接見談3大議題

花監內鬼竄改受刑人考績　「助殺人犯移外役監」爆重大疏失

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

今增109死！　本土+60042

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

本土60042「各縣市分布曝」！

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

即／台南70年松仔腳燒烤將歇業　網大喊不捨

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

未婚夫薪水需全繳給婆婆　她傻了：我退出

更多熱門

相關新聞

「很多孩子走了」延燒　女律師轟綠色恐怖

「很多孩子走了」延燒　女律師轟綠色恐怖

藝人郭彥均臉書貼出與醫護朋友的對話截圖，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭到網軍出征，行政院長蘇貞昌還揚言要依法追究。對此，台灣民眾黨高雄市鳳山區市議員被提名人律師陳妙真痛批，台灣又要回到戒嚴了嗎？還是綠色恐怖來了？人民連說話的權利都沒有了嗎？

高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

刑事局緩頰稱「郭彥均對社會關心」　凌濤：打臉蘇貞昌

刑事局緩頰稱「郭彥均對社會關心」　凌濤：打臉蘇貞昌

李永然／郭彥均事件政府「堵不住我的嘴」

李永然／郭彥均事件政府「堵不住我的嘴」

關鍵字：

館長郭彥均

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

即／夫妻確診居隔！爭吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

汪小菲澄清「交纏女子照」駁婚內出軌

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

今增109死！　本土+60042

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面