館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

記者閔文昱／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書貼出「這多孩子就這樣走」對話，被行政院長蘇貞昌認為是「不實謠言」，要加以究責查辦，引發外界熱議。對此，館長陳之漢在臉書意有所指發文，「難怪我從以前就很討厭你，蘇先生」，近日索性在直播中點名蘇貞昌，怒批「難道不能抱怨嗎？有必要這麼嚴重直接嗆說要嚴辦？」

針對郭彥均事件，館長在直播中表示，郭彥均的言論一出後，引發各方圍剿，但他也已經道歉了，這件事也就可以平息了。館長也反問，「什麼叫很多？多是哪裡算多？死的小孩對每一個家長來說，對他的世界就是多到爆、多到炸，但對政府來說，這就只是一個數字。」

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▲藝人郭彥均。（圖／資料照）

館長指出，雖然行政院發言人事後澄清，「院長是關切社群網路上不實疫情訊息都有相同的文字內容且發文時間相近，並表達憂心之意，並非針對單一藝人的發文」，但實際上大家關注的都還是郭彥均，那身為一個政府官員，「是不是不該去恐嚇人民？」他強調，自己並非要出來選舉，身為一個網紅、公眾人物，也很喜歡批評政府，「所以你未來要辦阿館嗎？」

館長喊話蘇貞昌，大家這陣子都很不好受，生意也很難做，「讓我們抱怨一下是怎麼樣？台灣的疫情在短短的30天內爆炸，有沒有影響到人民生活？有沒有讓台灣人感受到諸多不便？有沒有影響到所有人的生計？難道我們都不能講什麼、不能抱怨嗎？有必要這麼嚴重直接嗆說要嚴辦？」他認為，做的不好是事實，也知道有陣痛期，但政策還是一團亂，那倒不如讓人民抱怨一下，「要能被批評」。

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

郭彥均本次臉書PO文為抗疫的醫護人員打氣，引起不少網友共鳴，但他所用對話截圖出現一句「看到這（麼）多孩子就這樣走」，被放大解讀，已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇喊話要求查辦，郭彥均隨即遭網民出征，被迫刪文道歉，蘇貞昌接著公開表示要查辦疫情假訊息，反而引爆同情郭彥均的怒火，包括藝人、藍營民代發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動。

調查局與刑事局分頭追查，釐清郭彥均的PO文是否構成「出於惡意、虛偽假造、造成危害」，由於郭彥均PO文前，網路沒流傳類似版本，郭彥均用字遣詞看起來不排除是個人原創、也未必符合「惡假害」標準，加上總統蔡英文在這場風波挨批，蘇揆29日聲稱查辦假訊息是因應「認知作戰」，不是針對任何個人。

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