　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

▲▼高嘉瑜錄影片二度向邱志偉道歉。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

▲立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這（麼）多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，後刑事局表示，是要查辦散佈相關訊息的內容農場發文，對此，立委高嘉瑜指出，相信政府可以理解親人離去的傷痛，但是在事情處理上確實沒有好好說清楚，且也有可能是擔心郭彥均發言，會導致許多民眾紛紛跑去醫院，造成額外問題。

刑事局29日召開記者會表示，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

高嘉瑜認為，疫情的死亡案例，很多跟醫療無法及時應付有關，而每個人的離開都令人難過，且自己父母親也有確診，相信有孩子的家長們，會有緊張感也是可想而知。

高嘉瑜說，相信政府可以理解親人離去的傷痛，但是在事情處理上確實沒有好好說清楚，且也有可能是擔心郭彥均發言，會導致許多民眾紛紛跑去醫院，影響醫療量能，造成額外問題。

高嘉瑜指出，重點是政府需查清訊息的背景，是否為有組織、有計劃的惡意散布，故意用農場文，企圖干擾、影響防疫，或造成社會恐慌不安的惡意假訊息。

高嘉瑜強調，必須讓民眾了解到資訊會造成國安危機，但政府在面對疫情時，也要有同理心，而媒體有時會不小心曲解原意，讓外界以為政府是想要譴責說「孩子很多都走了」這種話的人。

高嘉瑜呼籲，政府要用更謹慎態度，先持有證據再來說要嚴辦，而不是先說才去找證據，若最後證據找不到，對政府聲譽也會有傷害，而言論自由非常重要，所以政府分寸必須適當拿捏，且應該要透過更多發聲管道向外界解釋用意。

高嘉瑜表示，自己很能體會郭彥均的心情，公眾人物發言也要小心，相信郭沒有惡意，只是對疫情所以才有感而發，臉書被灌爆，郭應該也是始料未及，「現在台灣的風氣有時就是這樣，自己的臉書也很常被灌爆，或是被很多粉專同時攻擊，但會告訴自己別想太多，知道自己在做什麼就好，如果為了某些人的言論而鬱鬱寡歡，反而是中了圈套。」

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

「很多孩子走了」遭出征　女律師轟綠色恐怖：對得起鄭南榕？

立院三讀！縣市議員財產申報必須上網公告　年底九合一選舉適用

快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批「這是很白痴的命令」

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

「教召確診根本沒隔離補償」　她批國防部：騙民眾、騙立委連部長都騙

李鴻鈞走馬上任監察院副院長　陳菊期許榮辱與共成為國家良心

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

「很多孩子走了」遭出征　女律師轟綠色恐怖：對得起鄭南榕？

立院三讀！縣市議員財產申報必須上網公告　年底九合一選舉適用

快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批「這是很白痴的命令」

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

「教召確診根本沒隔離補償」　她批國防部：騙民眾、騙立委連部長都騙

李鴻鈞走馬上任監察院副院長　陳菊期許榮辱與共成為國家良心

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

泰迪熊珍珠項鍊Q爆　情侶同戴小熊手環曬甜蜜

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

台灣餐廳為何要收「10％服務費」？網揭暗黑真相：根本詐欺

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

快訊／民進黨立委挾人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

國務機要費除罪闖關　洪申翰手指流血掛彩

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜奪冠　綠營5人進榜最強賴清德

快訊／2歲童父親討真相　侯友宜：對每個生命都要盡更大周全

柯文哲解隔首日搭公車上班「還是會咳嗽」　找時間回新竹探母

影／唐鳳教你超簡單4步驟補發「居隔通知書」

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批「這是很白痴的命令」

LIVE／沒拿到隔離通知書怎辦？　唐鳳教你「補發功能」

快訊／柯文哲：黃珊珊不會代表民眾黨選台北市長　「她目前無黨籍」

同樣是議員！她歡樂收罰單還提案助警

蔡英文祝賀黃子佼當爸被宅神狂酸　他傻眼：這什麼觸霉頭操作？

更多熱門

相關新聞

柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

藝人郭彥均日前在臉書貼出「這多孩子就這樣走」文章，被行政院長蘇貞昌認為是「不實謠言」，要加以究責查辦，引發外界熱議。被問到對總統蔡英文默不吭聲、行政院長蘇貞昌的態度感到如何？柯文哲並未正面回應，不過也稱「民進黨字典裡面沒有『認錯』」、「他們就是會拗到底。」

刑事局緩頰稱「郭彥均對社會關心」　凌濤：打臉蘇貞昌

刑事局緩頰稱「郭彥均對社會關心」　凌濤：打臉蘇貞昌

李永然／郭彥均事件政府「堵不住我的嘴」

李永然／郭彥均事件政府「堵不住我的嘴」

郭彥均PO文風波　調查局嚴防「徐芳麗」們造謠

郭彥均PO文風波　調查局嚴防「徐芳麗」們造謠

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

關鍵字：

高嘉瑜郭彥均指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面