高嘉瑜坦言很能體會郭彥均心情　「政府先持有證據再來說要嚴辦」

▲立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這（麼）多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，後刑事局表示，是要查辦散佈相關訊息的內容農場發文，對此，立委高嘉瑜指出，相信政府可以理解親人離去的傷痛，但是在事情處理上確實沒有好好說清楚，且也有可能是擔心郭彥均發言，會導致許多民眾紛紛跑去醫院，造成額外問題。

刑事局29日召開記者會表示，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

高嘉瑜認為，疫情的死亡案例，很多跟醫療無法及時應付有關，而每個人的離開都令人難過，且自己父母親也有確診，相信有孩子的家長們，會有緊張感也是可想而知。

高嘉瑜說，相信政府可以理解親人離去的傷痛，但是在事情處理上確實沒有好好說清楚，且也有可能是擔心郭彥均發言，會導致許多民眾紛紛跑去醫院，影響醫療量能，造成額外問題。

高嘉瑜指出，重點是政府需查清訊息的背景，是否為有組織、有計劃的惡意散布，故意用農場文，企圖干擾、影響防疫，或造成社會恐慌不安的惡意假訊息。

高嘉瑜強調，必須讓民眾了解到資訊會造成國安危機，但政府在面對疫情時，也要有同理心，而媒體有時會不小心曲解原意，讓外界以為政府是想要譴責說「孩子很多都走了」這種話的人。

高嘉瑜呼籲，政府要用更謹慎態度，先持有證據再來說要嚴辦，而不是先說才去找證據，若最後證據找不到，對政府聲譽也會有傷害，而言論自由非常重要，所以政府分寸必須適當拿捏，且應該要透過更多發聲管道向外界解釋用意。

高嘉瑜表示，自己很能體會郭彥均的心情，公眾人物發言也要小心，相信郭沒有惡意，只是對疫情所以才有感而發，臉書被灌爆，郭應該也是始料未及，「現在台灣的風氣有時就是這樣，自己的臉書也很常被灌爆，或是被很多粉專同時攻擊，但會告訴自己別想太多，知道自己在做什麼就好，如果為了某些人的言論而鬱鬱寡歡，反而是中了圈套。」