大巨蛋分潤「營收1千北市分6元」　黃珊珊：從政以來最欣慰一天

▲大巨蛋獲利分潤方式出爐。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府31日宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，營收1000元，台北市可分到6元，對此，台北副市長黃珊珊表示，原契約對台北市政府十分不利，所以議約難度很高，自己從頭到尾只有一個念頭，就是為台北市民取回應有的權益，「今天是從政以來最欣慰的一天，前朝做不到的，我們做到了，０權利金的不平等條約，就此終結。​」

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黃珊珊表示，今天是從政以來最欣慰的一天。當年還是市議員，在議會總質詢時質詢當時的財政局長李述德，送給他六個字：「詭異、詭異、詭異」，松菸價值兩百多億的土地，台北市政府還融資140億購入，交付BOT，但在遠雄得標後，議約時竟然將權利金降為「0」。

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黃珊珊坦言，當年的自己只能狗吠火車、無力回天。二十多年過去，這一年多來負責與遠雄議約的任務，原契約對台北市政府十分不利，所以議約難度很高，謝謝市府同仁鍥而不捨，與遠雄展開馬拉松式的協商，基於公義與社會責任，遠雄也同意分潤，終於達成符合財務顧問建議的合理營收分潤比例的共識。​

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黃珊珊表示，自己從頭到尾只有一個念頭，就是為台北市民取回應有的權益，「前朝做不到的，我們做到了，０權利金的不平等條約，就此終結。​」

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對於修正後的合約內容，黃珊珊指出，只要大巨蛋及周邊設施開始營運，就會以包底抽成的方式分潤市府，營收1000元，台北市就可分到6元，如果一年預估營收50億，台北市一年就可收到3000萬的營收分潤。另外也約定了超額分潤，只要超過預估營收的部分，可取得1%-1.6%的超額營收分潤，大巨蛋經營的紅利，應回歸給台北市民。​

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黃珊珊感嘆，政治不難，但憑良心而已，「所有的努力，都即將開花結果，下一步就是上路營運，開創台灣棒球的全新舞台與歷史！​」黃珊珊也在臉書貼文tag大巨蛋不再是歷史共業​、夢想是辦經典賽啦。