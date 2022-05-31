終結不平等條約！遠雄賺千元「分潤北市府6元」　大巨蛋採包底抽成

記者袁茵／台北報導

台北市政府31日上午召開大巨蛋營收分潤說明會，北市府與遠雄簽署備忘錄，營收分潤採「抽成」與「保底」方式處理，由遠雄每年預估營收，若預估營收為60億元，而年營收低於60億元以下，分潤包底為0.6％，保底可收3600萬元；倘若年營收超過60億元，則分為2區間收取超額營收分潤，100％至120％以下收取營收1％，超過120％收取1.6％分潤。

台北市長柯文哲表示，秉持開放政府、全民參與、公開透明的政治原則處理問題，自己上任時大巨蛋議題已沸沸揚揚，面對問題是解決問題的第一步，當初並不是他決定開發權利金0、營運權利金0，且幾乎沒有什麼處罰，完全是不平等的條約。

▲柯文哲、黃珊珊「公開透明 務實解決」大巨蛋營收分潤說明記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市副市長黃珊珊提及，近兩年與遠雄議約，原本契約對台北市政府十分不利，而遠雄基於公益、社會責任接受分潤條件，協商中只有一個念頭，就是要讓台北市民取回該有的權益，終結0權利金的不合理條約；北市府經過公開招標評選，由安侯企業管理公司得標，提出大巨蛋案權利金收取機制評估報告。

黃珊珊指出，安侯公司報告給了一定區間，包括「保底」與「抽成」，由廠商提出預估營業收入，實際營業收入低於預估營收之下，廠商得付0.6％至1.2％權利金；抽成部分則有2個級距，若實際營收高過預估營收的區間為100％至120％，權利金計收比率區間為0.7％至1.8％，而實際營收超過預估營收120％，則抽取1.4％至3.6％權利金。以遠雄大巨蛋賺了1000元為例，台北市民可以拿到6元，也就是千分之六。

台北市體育局長李再立強調，透過包底抽成機制，不論營收高估或低估，都可以保障到市民權益，如果遠雄預估年營收60億元，但實際營收50億元，遠雄則要繳交60億元的0.6％，意即3600萬元給北市府；若實際營收為70億元，則會進入超額營收分潤第一個級距，除了包底的3600萬元之外，還要加上60億元至70億元的1％，也就是1000萬元，總計是4600萬元。

李再立說明，若遠雄實際營收到80億元，60億元至72億元要繳交1％超額營收分潤，而72億元至80億元則要繳交第二級距的超額營收分潤，總計可拿到6080萬元。