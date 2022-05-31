確診者解隔條件明起放寬！重症發病達15天「Ct值27~30」可評估解隔

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心宣布明起放寬新冠確診者解隔離條件，在重症確診者部分，新增發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出；另中症個案解隔條件改為與輕症一致，可回溯到現在住院個案。

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▲5/31解隔條件放寬。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，近期本土疫情持續嚴峻，考量部分中重症個案經過適當治療後，症狀已緩解， 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出，除影響醫院隔離或專責病房之量能外，亦可能影響患者本身共同疾病之檢查治療執行；為確保患者隔離治療權益，諮詢專家根據國際文獻資料實証，依專家會議決議修訂中重症確診個案解除隔離治療條件，並自今(2022)年6月1日起實施。

指揮中心指出，本次修訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，重點如下：

一、將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。

二、修訂中度住院隔離確診個案之解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案。

三、重症住院隔離治療之確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合下列其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理：

1.1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30。

2.發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR之Ct值介於27~30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，先前規範為「一次PCR陰性或者大於30解隔」，但可能過於嚴苛，有些重症個案可能經過住院2~3週Ct還是會在27~30徘徊，但臨床已經不具傳染力，甚至影響其他疾病治療、手術執行，所以進行本次放寬。

指揮中心說明，依前述第2項條件解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室(同為確診解隔者，得多人一室)，並採取適當防護措施。