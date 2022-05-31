台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有專家評估，再過10天台灣就會渡過高原期，但後續死亡人數可能會飆高、6/10出現單日死亡200例的情況。指揮中心指揮官陳時中公布統計，台灣Omicron致死率每百萬人0.2，和其他國家比沒有特別高，但他也強調，目前台灣疫情是走到中段，其他部分國家則已經趨緩，數據僅參考用。

國內處於疫情高原期，每天確診人數在8萬上下，單日死亡先前連續5日破百，今天則有略降回90人，而針對死亡人數將飆高疑慮，陳時中拿出統計數字回應。

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陳時中表示，很多國家Omicron發展已經到一定情況，至於台灣的死亡率有沒有特別高？指揮中心有進行統計，但是僅能參考，「因為我們疫情發展只到一半，有些國家則已經下來」。

陳時中說，現在發生率來看，台灣是每十萬人46.2、韓國是227.9、日本37.3、香港108.6、紐西蘭153.8、新加坡111.7；至於整體Omicorn死亡率，台灣是每百萬人0.2，韓國2.4、日本0.6、香港8.3、紐西蘭1.4、新加坡0.6。

陳時中強調 「這個比較有些是已經完成這波疫情，我們屬於疫情中間，這比較不見得完全合理，但可以看出，目前來看我們並沒有比較高」。