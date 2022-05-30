連3天36度！台東橙色燈號警訊　縣府啟動高溫應變措施

▲台東縣府啟動高溫應變措施，進行灑水城市降溫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣進入酷熱的炎夏，依據交通部中央氣象局監測資料，台東地區氣溫已連續3天達攝氏36度以上，達到橙色燈號警訊，為提醒及預防民眾健康傷害，台東縣政府各單位啟動高溫應變措施，監測各醫院因熱傷害至急診就醫情形，同時結合衛生、社福、與警察單位加強對獨居老人及街頭遊民等弱勢族群查訪、進行灑水城市降溫等工作。

台東縣政府表示，為因應氣候變遷對台東縣民之健康衝擊，縣府參照中央氣象局預報溫度及世界氣象組織高溫定義，制定台東縣高溫應變措施，依據不同溫度製定警戒策略，當溫度到達警戒範圍，即啟動高溫應變措施，3級燈號分別為:黃燈（氣象溫度達36°C）、橙燈（氣象溫度達36°C，且連續3天以上）、紅燈（氣象溫度達38°C以上，且持續3天以上）。

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社會、民政及警察單位啟動弱勢民眾及獨居長者查訪機制，注意其是否因為高溫造成健康傷害，關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。並依各燈號採取預防熱傷害應變方案，加強提供年長者及弱勢高溫關懷服務，環保局針對人口密集區埋、主要道路路面進行灑水作業，協助城市降溫，同時呼籲農民開啟灑水設施，降低田區溫度，以利植株生長。