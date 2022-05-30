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台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

▲台東縣淨海聯盟競賽開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣淨海聯盟競賽開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局為減少海洋廢棄物，今年持續舉辦淨海聯盟競賽，淨海聯盟包含環保艦隊、潛海戰隊及海洋巡守隊，擁有台東縣核發相關漁業許可證或執照的漁民也歡迎加入環保艦隊、具潛水證的潛水員可以組隊成為潛海戰隊，一般民眾可以組隊成為海洋巡守隊，再以淨海聯盟成員身份組隊參與今年度各個競賽項目，最高可獲得萬元禮券，即日起至9月30日止受理報名，活動全程免費，報名專線089-239687，歡迎有興趣守護海洋環境民眾組隊，為海洋環境生態盡心力，更多活動資訊可至「台東縣環境保護局」網站查詢(https://reurl.cc/vdpd1e)。

縣長饒慶鈴表示，106年起陸續推動環保艦隊、潛海戰將及海洋巡守隊組成淨海聯盟，從清除海面上的海漂垃圾、深入海底垃圾，再到清除海灘垃圾，減少岸際垃圾變為海洋垃圾，都在守護台東海洋生態環境，降低海洋廢棄物數量，保護海洋生態不受破壞，讓友善海洋在台東不只是口號，更是化為行動力，也藉由競賽方式，讓更多人加入一起打擊海洋廢棄物，提升維護海洋生物環境觀念及培養友善海洋環境的美德。

環保局則指出，連續2年舉辦台東縣淨海聯盟競賽皆獲好評，希望吸引更多的民眾加入一同參與，透過比賽來激勵民眾愛護海洋的信念，讓更多人成為淨海聯盟的一員。透過環保艦隊外出捕魚撿拾海面廢棄物，潛海戰將潛水將海底廢棄物帶上岸處理，一般民眾維護海灘乾淨，三方齊下讓海洋廢棄物能夠有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，也留給下一代美麗的海岸風光。

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