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等不到「禁預售屋換約轉售」排審　賴香伶痛批民進黨打假球

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開第五會期總結記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（31日）天是立法院第五會期最後一天，台灣民眾黨團舉行記者會說明會期總結，立委賴香伶批評，內政委員會召委遲不排審《平均地權條例》，民進黨政府不該打假球，如果真心要打炒房、抑制房價，應該儘速修法限制預售屋換約轉售，「但卻讓投資客多出3個月的時間逃命」，讓民眾質疑政府打防的決心。

為遏止預售屋炒作亂象，內政部推動《平均地權條例》修法，限制預售屋換約轉售，同時重罰炒房行為，最高可處5000萬罰鍰，限期未改者可連續處罰，但本會期迄今未排審。賴香伶今天指出，面對預售屋炒作，蔡政府不能再上演過去「實價登錄0.5」的髮夾彎劇碼，把號稱是「史上最重打房」變得七折八扣，如果蔡政府真心要打炒房、抑制房價，那麼限制預售屋換約的修法，理應在本會期儘速排審通過，卻讓投資客足足多出至少3個月的時間逃命，令民眾質疑政府打房的決心。

賴香伶並批評，居住正義是民眾心中之痛，對18歲至45歲青壯世代來說，房子買不起，租也租不好，政府粗估台灣租屋量約87萬戶，但社宅包租代管登錄3萬3234戶、租賃實價登錄3萬9869戶，總共僅7.2萬戶登錄，反映租屋黑市嚴重，政府無法掌握市場價格，也缺乏租屋族保障，城中城及興中街大火歷歷在目，內政部應配合財政部完備租屋登錄，並推動安心租屋認證，不讓潛在危險區域成為城市死角。

立委張其祿表示，財政紀律是國家治理的重點，目前資金過度集中流向於房地產，是房價不斷攀升的主因，儘管央行已祭出4次「選擇性信用管制」，管制力道仍然不足，央行必須對4次信用管制成效提出報告，並審慎評估第五次信用管制措施，穩定金融與避免房價炒作。對於改善租屋族權益，租金支出的扣除額度每年仍僅12萬元，遠遠脫離市場行情，應檢討、修正《所得稅法》中的租金扣抵機制，將「房屋租金支出」改列「特別扣除額」，以實質幫助租屋族減輕租金負擔。

▼ 預售屋。（示意圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 海線,房市,遠雄之星6ㄝ,長虹天韻,預售屋,清水 。（圖／記者陳筱惠攝）

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