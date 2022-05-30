台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

▲台大金山分院內視鏡室全新啟用。台大總院吳明賢院長（左3）、台大金山分院張志豪院長（右3）。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

長期守護北海岸居民健康的台大醫院金山分院，在台大總院吳明賢院長、金寶山集團曹日章總裁、勇源基金會以及不願具名的善心人士支持下，建置最先進內視鏡室，於今（30日）舉行開幕典禮。內視鏡室結合內視鏡及超音波影像學檢查，發展優質醫療檢查治療項目，提供偏鄉地區病患最先進的醫療服務，追求卓越醫療品質。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，新型內視鏡室的的影像學檢查，範圍從食道、胃、十二指腸到膽胰道，藉由超音波探頭來觀察黏膜下的腫瘤，判斷腫瘤病灶部位的大小與性質，甚至對腸胃癌侵犯之深度、淋巴結轉移程度，膽管末端阻塞原因，皆可進行鑑別與診斷，並且新購入最先進的息肉電燒灼機，可以馬上做息肉切除及腫瘤切片切除。

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▲內視鏡室結合內視鏡及超音波影像學檢查。

張志豪院長特別感謝各界賢達的鼎力相助，表示感謝各方人員的善心善舉，讓我們能夠給在地居民提供更高品質的醫療服務，讓民眾邁向健康幸福，更要感謝總院的大力支持，讓金山分院在這堅實的力量幫助下不斷提升。當眾人齊心的時候，眾志成城的力量讓我們有機會給在地居民更高品質的醫療服務，做好預防醫學，讓民眾邁向健康幸福。

張志豪說，肝臟疾病及消化系統之疾病，臺大金山分院肝膽腸胃科內視鏡室提供初步且迅速的檢查及治療，藉由內視鏡室的全新啟用，在優質門診及精密醫療器材的雙重搭配之下，持續提供北海岸居民全面升級的醫療服務，打造更寬敞且更人性化的醫療場所。

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