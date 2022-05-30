快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

梅雨狂炸重創農產，鹿港鎮唯一一處種植30多年的西瓜田，經過大雨再接著陽光一曬，9公頃80萬台斤的西瓜全爛了，丟成小山一樣高，瓜農哽咽的說，從沒像今年這麼慘，粗估損失大約200多萬，但最令他不解的是，其他鄉鎮瓜農都可以申請災損補償，唯獨他還需要等農業處到場勘災後才能認定，夫妻倆相當憂心。