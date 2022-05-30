快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

記者陳以昇／新北報導
新北市三峽區中華路一處住宅大樓，30日下午3時許，一名嫁來台灣的陸配，疑疫情無法返鄉，竟與女兒自住家9樓墜落，大樓清潔女工發現「地上怎麼有一個洋娃娃？」細看才發現是5歲女童，旁邊仰躺著35歲郝姓媽媽，趕緊通報管理員報警，經緊急送醫搶救2人仍宣告不治，詳細原因待警方調查。
▲三峽母女墜落，警方到場調查 。（圖／記者陳以昇攝，下同）
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
記者陳以昇／新北報導
新北市三峽區中華路一處住宅大樓，30日下午3時許，一名嫁來台灣的陸配，疑疫情無法返鄉，竟與女兒自住家9樓墜落，大樓清潔女工發現「地上怎麼有一個洋娃娃？」細看才發現是5歲女童，旁邊仰躺著35歲郝姓媽媽，趕緊通報管理員報警，經緊急送醫搶救2人仍宣告不治，詳細原因待警方調查。
▲三峽母女墜落，警方到場調查 。（圖／記者陳以昇攝，下同）
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