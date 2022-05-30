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快訊／中和2歲童爸爸首出面落淚！　痛批：81分鐘到底發生什麼

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸於4/19凌晨病逝；今(30日)上午10時，男童父親出面召開記者會，面對媒體鏡頭數度講到哽咽落淚，質疑過程中打了很多通電話求助，但還是過了81分鐘才等到救護車、91分鐘才送達醫院，最終釀成悲劇，「我現在只想要知道真相，請求政府告訴我這段時間到底發生了什麼！」

▲▼恩恩父親首度出面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲父親首度出面，「我現在只想要知道真相」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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男童父親表示，4月14日當天自己因確診在新竹隔離，太太獨自一人在中和照顧著同樣染疫的大女兒及小寶「恩恩」，當時太太也發著高燒，自己只能透過視訊不斷關心，當下就有發現恩恩意識狀況不佳、活動力低，整個人昏昏沉沉，自己不斷打電話向公家機關求救，打給中和地方衛生所，打了3通打不通、打給1922，通報完後也還是不行，到了傍晚接近6點，眼看恩恩真的狀況不行、叫不太起來，果斷請太太打119求救，但還是等了81分鐘才等到救護車。

父親控訴，4月14日的當下，全台灣確診個案才840例，新北市也僅360例，疫情規模相較現階段每天8、9萬例，差距相當大，但為何孩子還是沒辦法得到妥善的醫療、後送機制，「我不懂哪裡出問題，我只想要真相，知道真相後，再來釐清責任，請求政府還原現場通話錄音、文字記錄，告訴我這段時間到底發生了什麼！」

父親表示，身為一個深愛孩子的爸爸，對於這樣的結果、對於政府的說法，真的不能接受，「現在看到電視報導，那些離世的重症病童，意識模糊叫不醒、肌肉僵硬、抽搐，這些症狀全部都發生在小寶身上，每次看到我都很自責，為什麼我學理知識不夠，沒有第一時間趕快向119聯絡、表達這些症狀，我很遺憾、很自責！」提到孩子，父親數度哽咽，難受地說，由於當時隔離政策還是10+7，小寶離世的當天，只能一個人孤零零地坐禮儀車離開中和，爸媽都沒辦法送他......。」

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