柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對美國近日涉台言論，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）日前也再次強調台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分，意圖挑動台灣「獨立」十分危險，呼籲各方尊重中國主權，不要火上澆油。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（30日）回應，「中方高度贊賞洪森首相有關涉台的表態。」

趙立堅稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的共識。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

趙立堅指出，中國維護國家主權和領土完整，反對分裂，實現國家統一是正義的事業，這已經並將繼續得到包括柬埔寨在內的國際社會的理解和支持。

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，柬埔寨首相洪森不只多次表態挺中，中柬聯合公報稱，柬方重申堅定奉行一個中國政策，支持中國政府捍衛國家主權與領土完整的努力。柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。柬埔寨反對任何形式的台灣獨立，繼續支持兩岸關係和平發展和中國的和平統一大業。

綜合陸媒報導，先前訪華期間，洪森也多次重申，柬方始終反對台灣通過各種形式宣布獨立，並繼續支持中國和台灣地區在民族團結的精神上和平發展。洪森多次強調，台灣是中國的一個省，柬埔寨拒絕台灣在柬設立代表處。

他也曾在2017年初表示，為了維護大陸的完整主權與表示對「一中」的支持，全面禁止中華民國國旗在柬埔寨國內升起。當時言論曾在兩岸引起關注。