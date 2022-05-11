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大陸 大陸焦點 特派現場

譚德塞估中國清零政策「難以持續」！趙立堅：勿發表不負責任言論

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸堅持「清零」政策，封鎖措施已經讓數百萬人待在家中一個多月，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就批評，「考慮到病毒的型態以及我們對未來的預估，認為新冠清零政策是不可持續的。」對此，中國外交部發言人趙立堅呼籲，相關人士在看待中國防疫政策時能客觀理性，「不要發表不負責任的言論」。

譚德塞10日在記者會透露，世衛組織先經與中國公衛專家討論相關問題，向中國專家坦言，清零政策無法持續。另外，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）也指出，「我們需要在新冠控制措施，以及防疫政策對社會與經濟產生的影響之間取得平衡，然而這並不太容易。任何對抗新冠大流行的防疫措施，都應基於尊重人權的基礎之下。」

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，因應Omicron，應該取消聖誕假期的慶祝計畫。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

趙立堅在主持例行記者會時回應，希望相關人士能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，「不要發表不負責任的言論」。

另外，針對美國疫情防控形勢，趙立堅表示，美國作為全球醫療技術最先進，醫療資源最豐富的國家，美國政府抗疫不力不只是天災，更多是人禍，反映出了美國政府對生命的漠視和不作為，「我們對新冠疫情給美國人民帶來的苦難表示同情，希望美方認真對待疫情防控，不要讓1億感染的預言成為不幸的現實。」

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