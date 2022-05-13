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大陸 大陸焦點 特派現場

「美方執意邀請台灣方面」　陸外交部：中方無法出席全球抗疫峰會

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國昨12日舉行第二屆線上「全球COVID-19高峰會」，前副總統陳建仁受邀代表蔡政府出席視訊會議，但中國大陸選擇缺席。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今（13日）主持例行記者會表示，由於美方不顧中方嚴正立場，執意邀請台灣方面，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻峰會。

趙立堅表示，中方歡迎一切有助於國際社會團結抗疫、科學抗疫的努力，但是我們反對任何國家借抗疫搞政治操弄。由於美方不顧中方嚴正立場，違背國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面參會，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻峰會。

趙立堅指出，截至2022年5月上旬，中國已經累計向153個國家和15個國際組織提供了46億件防護服務，180億人份檢測試劑，4300余億個口罩等抗疫物資。中方最早宣布將疫苗作為全球公共產品，最早支持新冠疫苗知識產權豁免，率先同發展中國家開展聯合生產。中國已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑疫苗。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲大陸已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑疫苗。（圖／CFP）

趙立堅說，中國還積極參與世衛框架下的新冠疫苗實施計劃，也稱作COVAX和全球合作加速開發生產公平獲取新冠肺炎防控新工具倡議，又叫ACTA。我們向COVAX捐款1億美元，還加入了ACTA框架下的疫苗生產工作組。

趙立堅指出，習近平主席去年底宣布向非洲東盟分別援助6億劑和1.5億劑疫苗，目前正在穩步推進。這些都為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出了重要貢獻。中方還向34個國家派出37支醫療專家組與180多個國家和國際組織分享疫情防控經驗。

據了解，第二屆線上「全球COVID-19高峰會」的新抗疫資金超過30億美元，換算約新台幣896億元。陳建仁在預錄影片代表政府宣布，台灣善盡國際義務，承諾將再捐贈150萬美元，協助提升全球疫苗覆蓋率，並且持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。

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