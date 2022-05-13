　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國反對調查「俄軍侵犯烏克蘭人權」　趙立堅：人權理事會雙標

▲▼烏克蘭北部布查鎮（Bucha）發現一處數百人亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）

▲「聯合國人權理事會」決議通過對俄軍侵犯烏克蘭人權進行調查，但中國投下反對票。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

「聯合國人權理事會」12日通過了一項決議，對俄羅斯軍隊在烏克蘭涉嫌侵犯人權的行為進行調查，除了中國與厄利垂亞之外，所有國家均投下贊成票。對此中國外交部發言人趙立堅回應，人權理事會的政治化和對抗性進一步上升，雙重標準和選擇性做法不斷增多，因此中方投下反對票。

趙立堅在例行記者會表示，中方主張包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整都應當得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

趙立堅說，推動早日停火止戰是國際社會的迫切期待，也是中方的努力方向，同時，中方認為，國際社會要為俄烏談判創造積極條件，多做有利於政治解決的事兒，而不應設置障礙、增添阻力，更不應火上澆油、激化矛盾。

趙立堅指出，沒有一國的安全，能夠建立在別國的不安全之上，我們應該本著共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅認為，聯合國人權理事會雙重標準，所以投下反對票。（圖／CFP）

趙立堅強調，近年來，人權理事會的政治化和對抗性進一步上升，雙重標準和選擇性做法不斷增多，當人權理事會頻繁針對一些國家召開特別會議時，卻未能對另外一些國家長期造謠污衊別國人權狀況、肆意發動侵略戰爭，在海外軍事行動中濫殺平民、濫施單邊強制制裁措施、種族主義氾濫、槍支暴力盛行、難移民遭受虐待等等採取有效行動。

趙立堅說，這嚴重動搖了各方對人權理事會公正客觀性的信心，嚴重損害其信譽，造成人權理事會分裂，因此，中方對決議投了反對票。

趙立堅最後呼籲，各方應回到人權理事會成立的初衷，堅持真正的多邊主義，共同推動國際人權事業健康發展。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
新竹妹「一口氣收3張罰單」討拍　惹怒千人：怎活到現在的
快訊／國道三號292K重大車禍！多車追撞　全線暫時封閉
Honda「第6代大改款CR-V」　實車樣貌曝光
在這排隊很開心！每人發3000元　2類人領不到殘念
確診喉嚨痛到吃不下　小兒科醫推「3甜點」好吞嚥
「快篩才能上班」費用誰出？　勞動部給答案
梁云菲搞笑揭快篩結果　一看兩條線崩潰：Ｘ！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國反對調查「俄軍侵犯烏克蘭人權」　趙立堅：人權理事會雙標

史上首次！科學家成功用「月球土壤」種出植物　畫面曝光

南韓再放寬「入境防疫措施」！允許快篩入境 　入境後僅須一次PCR

俄寡頭爆料普丁「血癌」病情嚴重　被偷錄音11分鐘！私密音檔外流

23歲魯蛇「第一次被6裸女轟炸」　一度受不了表情超有戲

普丁心腹梅德韋傑夫發文：俄羅斯受制裁後「世界10點變化」

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

15歲少女路邊行乞被盯上！遭10人性侵蹂躪數月　懷孕後惡行才曝光

結婚22年丈夫外遇！　保守人妻離婚變「Tinder慾女」約砲狂睡8男

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

中國反對調查「俄軍侵犯烏克蘭人權」　趙立堅：人權理事會雙標

史上首次！科學家成功用「月球土壤」種出植物　畫面曝光

南韓再放寬「入境防疫措施」！允許快篩入境 　入境後僅須一次PCR

俄寡頭爆料普丁「血癌」病情嚴重　被偷錄音11分鐘！私密音檔外流

23歲魯蛇「第一次被6裸女轟炸」　一度受不了表情超有戲

普丁心腹梅德韋傑夫發文：俄羅斯受制裁後「世界10點變化」

英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

15歲少女路邊行乞被盯上！遭10人性侵蹂躪數月　懷孕後惡行才曝光

結婚22年丈夫外遇！　保守人妻離婚變「Tinder慾女」約砲狂睡8男

對富邦悍將先發不滿5局就退場　象魔力創今年首位

【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

影／王者10歲開始學投資 還沒出社會就存到一桶金

不想躺棺材　即將退役俄軍：我沒有什麼好羞愧的！

國道三號北上291公里連環車禍！　2車道封閉中

2個月被偷30件內褲！嫩妹裝監視器抓賊　見他真面目崩潰

北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

民眾控地籍重測毀損民宅地板　台南永康地政：會檢討改善

快訊／國道三號292K重大車禍！多車追撞有傷者　全線暫時封閉

檢察長調動　「接地氣」能手張斗輝掌高檢署！指揮全國刑案

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

北韓疫情「突然爆發」原因曝　與金正恩有關

快訊／北韓首爆疫情飆1.8萬人確診！　已6人死亡

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

25歲男中3000萬突失蹤！8天後全身彈孔躺路邊

俄寡頭爆普丁「血癌病重」　私密音檔外流

北韓4月底爆逾35萬人發燒！　專家估疫情釀16萬死

全國送大麻！泰衛生部長宣布免費發100萬株

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了

慎！兒童目睹死亡摔角　除草機割人爆血

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

火星人基地入口？　NASA「好奇號」探測照曝

男和女兒亂倫生2孩　大讚性愛美好

更多熱門

相關新聞

普丁心腹發文：俄受制裁後「世界10點變化」

普丁心腹發文：俄受制裁後「世界10點變化」

普丁心腹、俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）13日在 Telegram發文，談俄羅斯受到制裁後的世界，共提到10點內容，包括一些國家可能出現貨幣金融危機、全球建立安全新架構等。

陸回應為何缺席全球抗疫峰會　

陸回應為何缺席全球抗疫峰會　

看看烏克蘭　想想台灣

看看烏克蘭　想想台灣

俄艦又沉了！遭烏軍擊中冒煙衛星照曝光

俄艦又沉了！遭烏軍擊中冒煙衛星照曝光

普丁接班人？與36歲高帥幕僚貼身交談

普丁接班人？與36歲高帥幕僚貼身交談

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機趙立堅

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

快訊／7-11、康是美明開賣「唾液快篩」

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

確診康復後「出現1後遺症」

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

30年房貸喊卡？購屋族每月將多交1.37萬　「負擔加重還無法抗通膨」

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面