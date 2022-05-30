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嘉義水上鄉小黑蚊肆虐　全鄉總動員刷青苔

▲▼ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所30日邀請環保局共同於美上美社區辦理5月份環境清潔週活動，特別針對最近濕熱的天氣為小黑蚊繁殖、肆虐的季節，小黑蚊因體積小，不易察覺也捕捉困難，小黑蚊的侵襲已嚴重影響居民生活。

▲▼ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

水上鄉柳新村近期小黑蚊肆虐，因此特別在今日動員社區民眾清掃居家及周圍居住環境為，並積極向民眾加強宣導小黑蚊防治，清除水溝、牆面等附著生長的青苔，不僅阻絕小黑蚊生長環境，也可以預防其他病媒滋生。

環保局長張根穆說明，小黑蚊不是蚊子，牠是一種會吸血的昆蟲，學名為台灣鋏蠓，俗稱黑微仔、蚊微仔、黑金剛，環境潮濕易有青苔生長，而成為小黑蚊幼蟲棲息地。

▲▼ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

防治小黑蚊的根本之道即阻斷其生活史，避免繁衍下一代及減少其棲地，民眾可透過下列方式：(一)加強自身保護：做好個人保護是阻斷小黑蚊繁殖的治本之道。最有效的方法就是穿著長褲、長袖衣物及鞋襪，減少身體裸露的部位，亦可使用防蚊液噴灑或塗抹於易受小黑蚊叮咬的部位。

(二)做好環境管理：經常整理居家週邊環境並保持通風乾燥，可降低青苔滋生，也可定期刮除潮濕地表青苔，以減少小黑蚊幼蟲食物。此外，裝設 55 網目以上(孔徑 0.33 mm 以下)細孔紗門與紗窗，可有效阻隔小黑蚊飛入室內吸血。

(三)適當化學防治：化學防治雖為最直接有效的小黑蚊防治方法，惟藥效無法持久，且經常施藥有污染環境，並導致小黑蚊產生抗藥性的缺點。

▲▼ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

最後，水上鄉長劉敬祥呼籲，鄉民應發揮「自掃門前雪」精神，平常針對住家周邊環境定期清掃，也藉由此將社區環境徹底清理所以要每個人先做好個人防護，再結合民眾的力量，有效管理社區環境，方能保有減少小黑蚊的危害，以維持良好的生活品質。

▲▼ 水上鄉環境清潔週啟動！刷青苔驅小黑蚊 。（圖／嘉義縣政府提供）

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