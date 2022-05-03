停收荔枝樁象卵片！嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊也肆虐

▲嘉義縣議員林緗亭會勘被小黑蚊叮到滿手包 。（圖／翻攝林緗亭臉書）

記者翁伊森／嘉縣報導

荔枝椿象為外來害蟲，受到驚擾會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛。行政院農業委員會發布嘉南區前兩年化學共同防治期程，嘉義縣政府農業處去年原規畫比照前年，收購17萬片蟲卵葉片，更沒想到1個月就收購57萬3902片，預算不足近194萬元，中埔鄉更有一家人一口氣交了9萬5000片，一口氣進帳47萬，還得追加預算才能撥款給民眾。然而不僅荔枝春象肆虐，小黑蚊也肆虐，不僅民眾，連參加會勘的民意代表都滿手被咬的手泡。

▲荔枝椿象蟲卵。（圖／記者翁伊森翻攝）

林緗亭表示，荔枝樁象不只危害農作物，停止收購後，成蟲爆發，民宅四周有龍眼、荔枝樹，荔枝樹的民宅紛紛遭入侵，民眾擔心皮膚過敏，另外也接獲不少鄉民反映，小黑蚊肆虐，戶外連室內都有小黑蚊入侵，她參與會勘常被叮咬癢腫。

專家表示，去年編列荔枝春象卵片雖有顯著成效，但收購預算超乎預算，配合收購荔枝椿象卵片或是施放椿象天敵平腹小蜂，將蜂卵寄生於荔枝椿象卵內，使其無法孵化而死亡，降低田野間族群數量，抑或是透過AI辨識、無人機的軌道紀錄精準投藥，提升友善環境資材的使用，避免對環境造成太大的衝擊，有效降低椿象的生長。

▲化學噴灑農藥。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於降低小黑蚊存活機率，大家能做的就是經常整頓環境，清除青苔，阻斷幼蟲食物。也因為小黑蚊的生長環境多在明暗交替且潮濕的地方，像是屋簷下、水溝邊緣、庭院牆角，或是菜園、竹園及茶園、檳榔園等農耕中均可發現小黑蚊幼蟲的棲地，建議以翻土或刮除青苔，在移除後的地表種植密生草種覆蓋或是加鋪碎石、小木塊等，降低幼蟲孳生。外出也記的要身著穿袖長褲，減少被叮咬次數，也減少小黑蚊繁殖機會。

▲荔枝椿象。（圖／記者翁伊森翻攝）



