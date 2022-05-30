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嘉義市+429　首日校園兒童BNT疫苗施打率達九成

▲▼ 嘉義市5/30疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市5/30疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心30日公布全國本土新增60042例，嘉義市新增429例確診個案(指揮中心公布嘉義市432人，其中3人為外縣市已轉出)，包含12歲以下75例，12-64歲 286例，65歲以上68例。目前居隔4123人，解隔620人，輕症居家照護人數4959人。

▲▼ 嘉義市5/30疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

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嘉義市30日開始至6/7日陸續於21所國小集中接種，校園施打部分已安排妥善，現場有醫院團隊、老師與志工的協助，請安心依照排程入校接種。今日也安排4所國小接種，截至中午前，有施打的學校回校接種率達九成，施打情形良好。

中央在5/27撥給嘉義市首批的兒童BNT疫苗8500劑，今(30)天再到貨4500劑，經上週盤點疫苗數量後，共計撥配4500多劑的兒童BNT疫苗至社區診所，再次呼籲大家把社區診所留給5-6歲未上小學的兒童。另嘉義市是雲嘉南的醫療中心，兼顧外縣市的醫療量能，服務對象擴及15縣市，符合資格且尚未接種兒童疫苗人數達1萬7000人，會持續向中央爭取，讓嘉義市的兒童疫苗接種率能夠提升。

▲▼ 嘉義市5/30疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

另，自6/1日起嘉義市共81家快篩實名制販售藥局也將投入「0-6歲孩童免費領5劑快篩劑」行列，保障尚未符合接種疫苗條件的幼童健康，此免費領取份數，將不計入實名制第一輪(4/28日起)領取資格，領取方式為依身分證字號尾數單雙號進行分流領取(單號為週一、三、五，雙號為週二、四、六，週日不限單雙號)，請於6/1-6/30日前持孩童(民105/1/1/以後出生)健保卡至快篩實名制販售藥局領取，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。(藥局名單可至愛嘉義APP或市府官網查詢 https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=8401 ) 。衛生局提醒，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

▲▼ 嘉義市5/30疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

針對民眾近期提出對快篩結果有疑慮的問題，在全國社區疫情普遍的情況下，以快篩陽經醫師評估即確診的方式，可以迅速且較大機率找出陽性個案並阻斷傳播，衛生局提醒，民眾快篩陽後，若對快篩結果有疑慮或與醫師未達共識時，可以攜帶快篩陽證明(以密封袋裝快篩陽試劑)到嘉義市醫院採檢PCR進行確認。

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