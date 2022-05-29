台南許石圖書館接種站800童施打　黃偉哲籲盡快接種提升保護力

▲台南市長黃偉哲29日前往許石圖書館接種站，視察現場疫苗施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5至11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗，從5月25日起於各醫療院所展開接種作業，台南市長黃偉哲29日前往許石圖書館兒童疫苗接種站，視察現場疫苗施打情形。

黃偉哲表示，目前台南市莫德納兒童疫苗約已施打2萬1840劑；另外，自5月25起至28日，BNT兒童劑型疫苗共1萬6982位學童接種，目前為止沒有嚴重的不良反應發生。這波輝瑞兒童疫苗部分，台南市獲配有5萬4000劑，診所醫院和社區接種站的施打量能將持續到6月6日，6月7日後視接種率及疫苗撥補狀況，持續開啟疫苗預約或是規劃校園施打。

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29日許石音樂圖書館上午及下午總共接種800位學童，市長黃偉哲到場視察規劃動線，並發送小禮物給接種的小朋友，鼓勵他們不要害怕勇敢打針，可以提升保護力。

家長多表示，疫苗預約系統很順暢，到現場施打規劃也相當完善。對於是否會擔心孩子打疫苗後發生副作用不舒服的情況，多數家長均表示，相較之下，若是感染covid-19可能造成更嚴重的狀況，所以認為疫苗有得打就趕快打。有接種完的學童表示，在打針之前有一點害怕，但是接種時沒有痛感，很快就打完，比學校打預防針還不痛。

衛生局說明，台南市有300多所醫療院所及社區接種站配合疫苗接種預約，家長可以透過「台南打疫苗」系統幫兒童預約後，於接種當日陪同前往接種；後續將視中央撥補疫苗情形，調整入校集中接種相關期程。