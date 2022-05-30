圖／一杯水捅破孫中山遺像　立院藍綠全武行「兵器」總整理

記者皮心瑀／台北報導

有關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案30日再度進入立法院闖關，國民黨立委上午7點30分便佔據主席台，與綠營爆發肢體衝突，民進黨立委洪申翰在衝突中手指流血掛彩。而這回除了肉身攻擊，藍營還搬出假鈔杯葛，最後更丟出寶特瓶、塑膠杯水，不只讓議場成為「水上樂園」，還捅破了國父孫中山的遺像。

▲立法院院會審查國務機要費除罪化。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲國民黨團抗議，在議場灑假鈔。

▲民進黨立委洪申翰手指流血掛彩。（圖／民進黨立委鄭運鵬提供）

▲國民黨水杯攻擊。

▲民進黨立委護駕主席蔡其昌。

▲國父遺像遭擊破。

儘管國民黨激烈抗議，民進黨仍挾人數優勢通過修法，最終以57票贊成、32票反對、0票棄權三讀《會計法》條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

事實上，立法院財政委員會在2020年4月28日就曾排審該案，當時國民黨立委賴士葆等人批評這是針對性立法、替前總統陳水扁涉及貪污案脫罪，因此杯葛議事。在混亂中，當時擔任會議主席的財政委員會召委、民進黨立委郭國文宣布，「直接送出委員會」，遭各界砲轟比之前國民黨立委張慶忠僅花半分鐘就將《服貿協議》送院會存查更粗暴，之後則因美豬、公投和福島食品等問題而擱置。

這回全案順利三讀，國民黨立委江啟臣批評，本會期倒數第二天，民進黨全黨動員只為了陳水扁的貪腐修法除罪，「請問蔡政府看到了國人在這次疫情衝擊下造成國人喪命、家庭破碎嗎？蔡總統可以赦免陳水扁，為什麼一定要修法？蔡主席你帶領的民進黨是在挺貪腐嗎？蔡總統你挺貪腐嗎？」