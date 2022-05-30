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醫教一招「雙挖採檢」！指揮中心提醒：小孩要小心誘發嚴重嘔吐反射

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲台大醫教一招「雙挖採檢」，一支快篩採檢鼻咽、一支採檢扁桃腺，敏感度可以進步到88.1％，但兒童要小心誘發嚴重嘔吐。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃士原／台北報導

哈佛大學流行病學博士、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋日前表示，透過「2邊一起挖」的方式，一支快篩採檢鼻咽、一支採檢扁桃腺，快篩敏感度可以進步到88.1％。對此，指揮中心不反對民眾想試試，但要注意挖喉嚨扁桃腺，小孩要很小心，怕誘發嚴重嘔吐反射。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，關於台大李建璋醫師引用加拿大研究，收集了1400多人，讓快篩敏感度從6成8增加到8成2，有這樣研究在那邊，如果民眾想試試看的話，指揮中心不反對，但建議兩邊鼻孔都做來增加陽性機會，若再做挖喉嚨，等於要挖第3個地方，由於挖喉嚨容易有嘔吐、作嘔症狀，特別針對大人可嘗試，小孩要很小心，怕誘發嚴重嘔吐反射，小朋友不一定合適，先按照自己症狀情形，是否有喉嚨方面疼痛才需要特別去採檢，目前按照自己建議做鼻咽的採檢就可以了。

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▲李建璋建議，可以採檢鼻子與喉嚨，增加快篩靈敏度。（圖／翻攝臉書／李建璋）

李建璋說，這次Omicron的一大特色是先攻擊喉嚨，許多患者告知「喉嚨像刀割」一樣疼痛，主訴流鼻涕的症狀不多，因此若從鼻子採檢，可能沒有採檢到病毒最多的地方，若從喉嚨、前鼻腔一起採檢，就有可能提升採檢到病毒抗原的機會。

不過，李建璋提到，這個想法並非當初快篩廠商提交食藥署的數據，是否真的能夠提升快篩敏感度，還有待臨床實驗。值得慶幸的是，李建璋連續多天找了文獻，發現加拿大有間大學一月發表了研究，顯示喉嚨與鼻子「一起挖」，可以有效提升快篩的陽性檢出率，而研究中使用的快篩，是在台灣超商很容易取得的「Abbott Panbio」快篩。

李建璋指出，若只有採取鼻子的檢體，敏感度只有68.4％，但若使用一支棉棒，分別挖喉嚨與鼻子，敏感度可進步道81.6％，若使用2支棉棒，鼻子、喉嚨分開挖，做2次快篩，敏感度更可以進步到88.1％，但要注意的是，必須挖到扁桃腺，而非只有唾液，「只有唾液不夠精準。」

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