33.12萬劑兒童BNT疫苗上午到貨　陳時中：明天發到地方

▲33萬劑兒童BNT上午到貨。（圖／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，今(2022)年第二批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗33.12萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相關作業完成後，明天會發到地方去。

陳時中表示，這段時間疫情，家長不免有些擔心想早一點打疫苗，今天早上這批33萬多的疫苗也已經到了，現在正在做相關貼標的作業，也在明天會陸續發到地方去，而因應連續假日家長的憂心，也會特別設立大型的疫苗施打站。

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本批效期至今年9月30日，目前共有110.88萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑及本批33.12萬劑。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。