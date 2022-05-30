　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

記者黃哲民／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書P分享「看到這（麼）多孩子就這樣走」等PO文，被閣揆蘇貞昌正色表示要查辦疫情假訊息，輿論為之嘩然，在野黨更發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動，調查局與刑事局加緊追查訊息源頭，其中屢對台灣疫情、政情造謠的推特帳號「徐芳麗」，與相關內容農場及境外勢力有無藉機操作，都是調查局清查重點。

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲藝人郭彥均在臉書PO文為抗疫醫護人員打氣，卻因截圖一句話被出征。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

郭彥均本次臉書PO文為抗疫的醫護人員打氣，引起不少網友共鳴，但他所用對話截圖出現一句「看到這（麼）多孩子就這樣走」，被放大解讀，已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇喊話要求查辦，郭彥均隨即遭網民出征，被迫刪文道歉，蘇貞昌接著公開表示要查辦疫情假訊息，反而引爆同情郭彥均的怒火，包括藝人、藍營民代發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動。

▲▼郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」遭網出征　王浩宇提報CDC：查。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇，擷取藝人郭彥均PO文提報中央流行疫情指揮中心查辦。（圖／翻攝王浩宇臉書）

調查局與刑事局分頭追查，釐清郭彥均的PO文是否構成「出於惡意、虛偽假造、造成危害」，由於郭彥均PO文前，網路沒流傳類似版本，郭彥均用字遣詞看起來不排除是個人原創、也未必符合「惡假害」標準，加上總統蔡英文在這場風波挨批，蘇揆昨（29日）聲稱查辦假訊息是因應「認知作戰」，不是針對任何個人。

據悉，調查局著重於清查有無內容農場或境外勢力，藉機操作郭彥均的PO文，調查局先前多次溯源追查假訊息，發現都跟推特帳號「徐芳麗」有關連，這個帳號原名「珂蒂」，經常對台灣的政經、民生、疫情等時事議題發表具有爭議性、情緒性及不實的圖文訊息，因數度被網友檢舉造謠，改名為「徐芳麗」重新出發。

上月（4月）底國內單日確診新冠肺炎病例數從破千例進入持續破萬例的爆發期，調查局就發現「徐芳麗」涉嫌移花接木，用2013年上映的韓國災難電影《流感》滿地屍體的劇照，造謠「台灣疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫」，乍看真會把人嚇一跳。

調查局根據「徐芳麗」PO文附圖畫質粗糙、大量使用對岸簡體字以及有別於台灣本地措辭語氣等特徵，研判是來自對岸的個體戶，或被境外勢力使用的人頭帳號，企圖趁台灣疫情升溫、社會情緒緊繃之際，偽裝成在地社群用戶，造謠引發恐慌。

針對「徐芳麗」是否跟這次郭彥均PO文事件有關，調查局今沒說明調查細節，僅重申會針對不實訊息溯源追查，並釐清內容農場有無協力造假或有無境外勢力藉機介入操作，並呼籲國人值此全民共同抗疫之際，切勿轉傳未經查證的不實訊息，以免誤蹈法網並影響防疫政策的施行。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

夏天後座乘客很痛苦！他問「出風口在哪最涼」網推這2處：超冷的

《女外科》蔡淑臻流產釀PTSD是真的！　「小劉醫師」一句話吐醫療現實面網全哭了

高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

晉弘「電子鼻咽鏡」獲衛福部二級醫材許可　內視鏡檢查超即時！

彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

社會熱門新聞

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

台中女持水果刀刺61歲母傷重不治

男大生載女友自摔　她遭拋飛10米不治

實價登錄3442萬變7千萬　老闆下場曝

東區逛街遭歹徒隨機攻擊

網傳台南車站確診4千人攏系假

更多熱門

相關新聞

無症狀病毒傳播力有多強？醫解答

無症狀病毒傳播力有多強？醫解答

新冠病毒演化到Omicron，輕症或無症狀的比例達99%。不過，症狀的嚴重與否，是否也代表著病毒的傳播力？醫師提到，其實在無症狀者感染者的傳播力中，僅有14%會傳播病毒；換言之，「無症狀感染者較不可能把病毒傳播給別人。」

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

郭彥均該打三十板　蘇揆更該打七十板

社交距離APP還有用嗎？陳時中揭「1關鍵功能」

社交距離APP還有用嗎？陳時中揭「1關鍵功能」

國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

關鍵字：

藝人郭彥均 疫情假訊息造謠境外勢力影音新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面