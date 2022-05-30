郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

記者黃哲民／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書P分享「看到這（麼）多孩子就這樣走」等PO文，被閣揆蘇貞昌正色表示要查辦疫情假訊息，輿論為之嘩然，在野黨更發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動，調查局與刑事局加緊追查訊息源頭，其中屢對台灣疫情、政情造謠的推特帳號「徐芳麗」，與相關內容農場及境外勢力有無藉機操作，都是調查局清查重點。

▲藝人郭彥均在臉書PO文為抗疫醫護人員打氣，卻因截圖一句話被出征。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

郭彥均本次臉書PO文為抗疫的醫護人員打氣，引起不少網友共鳴，但他所用對話截圖出現一句「看到這（麼）多孩子就這樣走」，被放大解讀，已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇喊話要求查辦，郭彥均隨即遭網民出征，被迫刪文道歉，蘇貞昌接著公開表示要查辦疫情假訊息，反而引爆同情郭彥均的怒火，包括藝人、藍營民代發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援行動。

▲已被罷免的桃園市議會前市議員王浩宇，擷取藝人郭彥均PO文提報中央流行疫情指揮中心查辦。（圖／翻攝王浩宇臉書）

調查局與刑事局分頭追查，釐清郭彥均的PO文是否構成「出於惡意、虛偽假造、造成危害」，由於郭彥均PO文前，網路沒流傳類似版本，郭彥均用字遣詞看起來不排除是個人原創、也未必符合「惡假害」標準，加上總統蔡英文在這場風波挨批，蘇揆昨（29日）聲稱查辦假訊息是因應「認知作戰」，不是針對任何個人。

據悉，調查局著重於清查有無內容農場或境外勢力，藉機操作郭彥均的PO文，調查局先前多次溯源追查假訊息，發現都跟推特帳號「徐芳麗」有關連，這個帳號原名「珂蒂」，經常對台灣的政經、民生、疫情等時事議題發表具有爭議性、情緒性及不實的圖文訊息，因數度被網友檢舉造謠，改名為「徐芳麗」重新出發。

上月（4月）底國內單日確診新冠肺炎病例數從破千例進入持續破萬例的爆發期，調查局就發現「徐芳麗」涉嫌移花接木，用2013年上映的韓國災難電影《流感》滿地屍體的劇照，造謠「台灣疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫」，乍看真會把人嚇一跳。

調查局根據「徐芳麗」PO文附圖畫質粗糙、大量使用對岸簡體字以及有別於台灣本地措辭語氣等特徵，研判是來自對岸的個體戶，或被境外勢力使用的人頭帳號，企圖趁台灣疫情升溫、社會情緒緊繃之際，偽裝成在地社群用戶，造謠引發恐慌。

針對「徐芳麗」是否跟這次郭彥均PO文事件有關，調查局今沒說明調查細節，僅重申會針對不實訊息溯源追查，並釐清內容農場有無協力造假或有無境外勢力藉機介入操作，並呼籲國人值此全民共同抗疫之際，切勿轉傳未經查證的不實訊息，以免誤蹈法網並影響防疫政策的施行。