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社會 社會焦點 保障人權

暫不約談郭彥均！「很多孩子走」發酵　刑事局追內容農場來源

記者張君豪／台北報導

對於藝人郭彥均日前透過臉書對疫情表達關心，因發文寫道「很多孩子」走了，28日行政院長蘇貞昌震怒揚言要辦郭散播疫情假訊息，對此刑事局29日再度召開記者會澄清，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

▲刑事局29日針對疫情假消息案件進行後續說明，由副局長黃家琦、司法科長鄺慶泰及警政署資訊室主任林建隆對外說明、。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局29日針對疫情假消息案件進行後續說明，由副局長黃家琦、司法科長鄺慶泰及警政署資訊室主任林建隆對外說明。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局解釋：郭姓藝人的po文若不符合上述要件，最少也需構成「出於惡意、虛偽假造、跟 造成危害」，惡、假、害的三要素，才能依照社維法偵辦。刑事局強調，目前仍在蒐集網路輿情資訊，並無約談任何人的打算，而且最關鍵的是，警方要偵辦的是造假資訊的農場發文幕後策畫者。

警政署資訊室主任林建隆表示，經警方初步分析，5月25日到26日，至少有25個臉書粉絲專業張貼共同的疫情假文章，來源均為「內容農場」，其中其中20個粉絲專頁貼文時間均為5月26日下午 15時31分，且與內容農場發布該篇文章時間15時24分極為相近。

警方研判粉專管理者在同時間同步投放相同內容，另外5個粉絲專頁雖貼文時間不同，惟臉書頁面有相同資訊，研判有相同管理者。林建隆指出：本案多個臉書粉絲專頁、同步張貼相同內容文章的異常情形，未來將持續追查蒐集類此資訊的來源方向，如有違法事證，將依法究辦。

刑事局指出：過去有部分「境外內容農場」散布不實訊息的案例，本案也是類此模式，由內容農場產製訊息後，短時間透過多個臉書粉絲專頁同時散布。疫情期間，提醒民眾切勿轉傳不實內容農場文章，避免造成國人恐慌。

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