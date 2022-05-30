5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑裝

▲台灣社交距離APP。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站29日曾報導《到處都確診社交距離APP還要用？陳時中：是決定做不做快篩重要依據》，就有網友質疑，因為辦公室先後有5個人確診，他過幾天也中鏢，但開APP一看，卻顯示一整排「無接觸」，不禁傻眼，就有人也直呼早就想刪APP。不過，一群人則是開噓，「連基本原理都不懂」，也直嘆台人1習性恐讓APP失去意義。

指揮官陳時中29日強調，他到現在都還是覺得社交距離APP很有意義，更是決定他要不要做快篩的非常重要的根據」，若接觸時間都很長，有一點點喉嚨痛，就會想快篩一下；但若只有一點點喉嚨痛，都沒接觸情況，會多觀察幾天。

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就有網友以「台灣社交距離APP？」為題，在PTT的Gossiping板上發文問卦，提到陳時中說APP可幫助判讀是否要快篩，但他辦公室有5人確診後，他自己隔幾天也確診，可是APP從5月19日至29日都顯示「無（接觸風險）」，忍不住感到納悶。

▲原PO同事5人確診，社交距離APP依然是整排「無」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有人也直搖頭，「不知道刪多久了」、「我們家10大3小，已經7大2小確診了，那APP一樣顯示無接觸風險」、「沒下載、沒開藍牙、沒上傳確診代碼，自己根本不會收到通知」、「確診者沒裝你裝了也沒用，可以刪了。」

不過，1族群則不禁開噓，「啊就台灣人不屑裝，等到真的確診了，也沒資料可以上傳啊！2公尺內接觸超過2分鐘就會告訴你，其實如果大家都有在使用，是適合判斷自我監測的APP」、「同事裝了沒？他上傳了沒？八卦鼓吹不要裝，連基本原理都不懂還在那抱怨」、「不是全民配合就沒有意義的APP。」

事實上，4月底取消實聯制時，陳時中就曾表示，整體防疫是雙向的，每個人有每個人在意的地方，越在意的人就要越注意，APP就是這樣的精神，所以每個人都有下載最好。他也說，如果全台超過一半民眾都隨時使用這款APP，就能在個案染疫第一時間通知可能接觸者採檢，又能兼顧個人隱私，期盼全民都能下載。