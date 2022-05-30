快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開擴大防疫會議，會中他同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。

指揮中心在會中表示，全球疫情略降，鄰近國家／地區因有社區感染病例，需關注對我國之影響；目前國內疫情上升幅度雖稍趨平緩，惟仍處於疫情高原期。

在疫苗施打狀況上，指揮中心指出，國內目前疫苗接種人口涵蓋率第一劑為88.07%、第二劑為81.75%、第三劑為65.26%；75歲以上長者第一劑為79.5%、第二劑為74%、第三劑為62.7%；65至74歲長者第一劑為89.3%、第二劑為85.8%、第三劑為76.8%。為減少重症發生，應持續推動高齡長者疫苗接種。

另外，指揮中心表示，學童接種疫苗作業，其中高中以下學童部分，截至28日，6-11歲莫德納疫苗接種作業已接種約27.55萬人次，5-11歲輝瑞疫苗接種作業已接種約17.98萬人次，12-17歲青少年第三劑接種作業已接種約1.1萬人次，而各級學校之意願調查作業持續進行中，惟因近日各地方政府實施停止實體課程措施，仍有多數尚未完成統計。

同時，指揮中心也報告，上午也已有33.12萬劑兒童輝瑞疫已進口，指揮中心表示可提前辦理配送作業，以利地方政府安排接種作業。

指揮中心進一步指出，26日實施「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，目前有高達6成確診病例係來自於基層診所的通報；而有關數位健康證明系統新增之「確診者指定處所隔離通知書補發」功能已於今日凌晨上線，截至上午8時已有2000餘位民眾下載。

此外，指揮中心表示，由於國際疫情趨緩，多國防疫政策也愈趨鬆綁，在考量國內醫療量能後，將以總量管制的方式，逐步鬆綁邊境管制措施。

蘇貞昌在聽取報告後表示，兒童疫苗進口時間與配發進度，為提升兒童保護力，請指揮中心儘速盤整調度，而由於近日各地方政府針對不同行政區域就各級學校實施停課措施，請指揮中心視地方政府之接種量能及接種需求妥適調度，並參考北北基桃設立大型篩檢站之經驗，評估地方與人力之需求，朝由中央設立大型疫苗施打站之方向妥予規劃，讓有需求的家長能夠帶著孩子儘快進行施打。

蘇貞昌說，指揮中心近日所實施之「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，相當程度減緩醫院門診及急診之人流，各三合一大型診療站的人流也很順暢，希望指揮中心多注意各地方診所的人流秩序，兼顧方便性也要兼顧防疫。

蘇貞昌也表示，許多確診民眾因為資料不全等原因，無法順利於確診後三日內獲得隔離通知書，因此今天系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，可協助地方政府減低負擔，請指揮中心多向國人說明相關新政策措施，讓民眾多利用，才能使政府政策有效達到效果。

針對邊境防疫措施，蘇貞昌則表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。