低胸妹「高雄式騎法」慘了！酒測一吹被逮捕　怨：一定要上銬嗎

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名24歲周姓女子將機車騎上行人道，被巡邏的員警發現攔查，發現周女全身酒氣，酒測後酒測值0.36毫克，當場依公共危險罪嫌要將她上銬帶回時，周女則回說：「我不能找人載我嗎？」當場遭員警拒絕，接著又說「我不能自己上車就好？一定要上銬嗎？」，員警當下告知行使強制力，她才乖乖配合上銬帶回偵辦。

▲▼周姓女子因騎車騎上人行道被員警攔查後，感到十分懊惱，還不斷抱怨，並問能否不要上銬。（圖／記者吳世龍翻攝）

新興分局五福二路派出所員警29日凌晨4時許，巡邏行經新興區林森一路與竹圍路口時，發現一部機車違規騎上人行道，立刻上前攔查，盤查過程中，員警詢問周姓女騎士有無喝酒時，卻發現全身散發濃厚酒氣，隨即對她實施酒精測試，果然酒測值0.36毫克。

員警依法要將周女上銬帶回時，她則回說「我不能找人載我嗎？」當場遭員警拒絕，接著又說「我不能自己上車就好？一定要上銬嗎？」員警當下告知行使強制力，她才乖乖配合上銬。

警方表示，周女因為疫情關係，擔心在外聚餐會被染疫，才到友人家中飲酒，結束後貪圖方便直接騎車騎在人行道上，沒想到卻被警方攔查，讓她感到十分懊惱，不斷向員警抱怨，員警告誡她若不想進派出所，切記飲酒後勿駕車，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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