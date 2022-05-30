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台州交警推廣禮讓行人　車輛過斑馬線時速35公里以下發簡訊表揚

▲浙江台州推行路口禮讓政策，過斑馬線時速低於35公里的車輛會收到表揚簡訊。（圖／翻攝浙江省公安廳）

▲浙江台州推行路口禮讓政策，過斑馬線時速低於35公里的車輛會收到表揚簡訊。（圖／翻攝浙江省公安廳，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江台州部分用路人近期時常收到一封由交警單位發出的「表揚」簡訊，只要駕駛行經斑馬線時，降低車速至時速35公里以下，便會收到該封簡訊，藉此擴大推廣禮讓行人的效果。根據浙江公安交警公布的2022年4月全省秩序測評結果顯示，台州斑馬線前禮讓行人率達96.96%，列全省第一，但在城郊接合部、國省道一些路口，很多駕駛員還沒有養成減速禮讓的習慣。

▲浙江台州推行路口禮讓政策，過斑馬線時速低於35公里的車輛會收到表揚簡訊。（圖／翻攝浙江省公安廳）

浙江省公安廳指出，這是台州交警自主研發的斑馬線機動車減速提示系統發出的簡訊。系統會根據重點路口通過車輛的速度，進行分析後，分別發送不同內容的提示簡訊，其中，對車速超過50公里／時的車輛，進行安全警示；對超過35公里／時的車輛，進行安全提醒；對低於35公里／時的車輛，點讚表揚，這一做法為也成為大陸首創。

數據顯示，台州全市路口2021年事故率佔比較高，其中，路口死亡事故佔全市死亡事故的39%，「很多路口交通事故都起因駕駛沒有提前減速，剎不住車釀成的悲劇。」

對此，台州交警於2022年5月初啟用斑馬線機動車減速提示系統，布點市區內38個重點路段及路口，希望能透過該系統，提醒廣大用路人到路口及斑馬線前提前減速，進而減少路口事故，讓斑馬線成為「文明線」。

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