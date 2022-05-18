天兵PCR採檢「手機填一串0」！衛生局找不到人　原因曝光超傻眼

▲有民眾採檢確診，手機卻填寫「一串零」，讓衛生局人員看了當場傻眼。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰、白珈陽／綜合報導

彰化縣衛生局多次宣導，採檢PCR時務必填寫正確手機號碼，否則篩檢陽性會收不到簡訊通知。不料衛生局近日發現，有民眾「太配合政府了」，直接照抄宣導看板上的範例號碼「0900000000」，導致醫療單位一度聯絡不到人，讓人看了哭笑不得。

彰化一位民眾到醫院PCR採檢，但填資料時沒留下自己的電話，反而照抄政府宣導圖卡上的電話範例090000-0000，直到衛生局17日要通知確診，才赫然發現這根本是指揮中心記者會上的宣導號碼，一時間聯絡不上人，最後透過醫院追查才找到人。

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▲這位民眾照抄宣導看板，讓衛生單位人員哭笑不得。（圖／彰化縣府）

衛生局長葉彥伯18日再次提醒，請民眾篩檢時務必填寫「自己的」手機號碼，不要照抄看板。談到上述的小插曲時，他也不禁開玩笑說，「這位民眾太配合政府了，但填這支電話我們找不到你！」如此一來，會讓疫調和就醫分流等作業空轉，電子隔離治療通知簡訊也會無法發送。

葉彥伯指出，後續將重新製作看板，把後面4碼改成XXXX，以利區分。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，民眾一定要填寫正確手機號碼。（圖／彰化防疫記者會臉書直播）

至於疫情部分，縣長王惠美表示，彰化縣18日新增2035本土案例，包括外縣市通報468例、外籍移工127例、長照機構20例、居家隔離、檢疫500例、同戶確診200例，其餘都是單一個案確診。

葉彥伯表示，為了維護急診量能，即日起夜間10時至隔天上午7時，暫停受理成人一般輕症快篩陽性民眾的PCR篩檢，但兒童及重症個案的採檢照常進行。

▼彰化縣18日新增2035本土案例。（圖／彰化縣府）

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