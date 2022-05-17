男童爬變壓器「瞬間炸成電火球」！全身冒煙墜地　驚悚影片曝光





▲男童爬變壓器慘變電火球。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路瘋傳一段恐怖影片，浙江台州一名8歲男童為撿籃球，爬上路邊電柱的變壓器，其間變壓器突然冒出火球，孩子反應不及當場變成一團恐怖「電火球」，全身冒煙當場從高空墜落。

綜合陸媒報導，根據網傳的消息顯示，事情發生的時間是在2022年5月14日，事發地點為浙江省台州市。事發當天，位於台州溫嶺市祝洋村的一名男孩因為爬上變壓器撿籃球，導致不幸觸電。現場火花四射，男孩被電擊後墜落地面，場面十分的危險。

當地知情群眾表示，事發當時兩個孩子在附近玩籃球，在玩耍的過程中，籃球不慎落到了變壓器上面，於是便想爬上去撿球。男孩一共爬了兩次，因為高度問題第一次爬上去一點點便掉了下來。而第二次通過旁邊停著的一輛白色小車，最終成功爬到了變壓器上面，然後去撿籃球。

沒想到，當男孩用手去觸碰籃球的時候，突然變壓器火花四濺，男孩瞬間便被電流電得身體後仰，然後直挺挺墜落下來，重重地摔在了地上。而此時地上的另一個男孩在看到火花的時候，便嚇得立即跑離了變壓器。

事後，從當地供電部門得知，男孩雖然遭受電擊墜地，但是所幸沒有生命危險，只有一隻手被嚴重燒傷。目前男孩正在醫院進行進一步的治療。

網友看影片後直呼「太恐怖了」、「好可怕，能活著已是奇蹟」、「水火電，生活中最危險的三樣東西」、「這樣都敢爬…」。也有網友認為，父母應做好安全教育責任，「告誡周圍小朋友，注意安全」、「父母有責任」、「父母安全教育沒有做好」。