單車翁遭撞成植物人　機車騎士原本不起訴「1關鍵逆轉」

▲檢察官原認為老翁騎單車未示意就轉彎是肇事原因，再次調查逆轉認為後方機車騎士也疑似闖紅燈肇事。（示意圖／翻攝交通安全入口網）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓男子去年騎腳踏車時，被後方郭姓機車騎士撞成植物人，原本檢察官認定鄭男轉彎前，沒有做任何示意動作，導致郭男閃避不及撞上，只起訴已臥床的鄭男，不起訴郭男；但案經高檢署再議發回，台北地檢署調查現場紅綠燈號誌轉換時間，逆轉發現郭男涉嫌闖紅燈，16日改依過失重傷害起訴郭。

2021年9月16日晚上9點左右，70歲的鄭男騎腳踏車行經台北市敦化南路二段63巷口附近時突然左轉，後方年約20歲郭姓男子騎機車迎面撞上，2人都傷勢嚴重，郭男臉部骨折、四肢擦傷，醫治後現無大礙，鄭男則是因為顱內出血、第2節頸椎骨折，送醫急救後仍呈現植物人狀況。

檢察官將事故現場圖以及路口監視器等事證，送請交通事故鑑定、覆議共2次，確認是腳踏車轉彎前，沒有做出任何示意動作，甚至沒有回頭查看後方來車，就突然偏移行車方向，是肇事原因，檢察官在2021年底依過失傷害罪將鄭男起訴，郭男則因沒有超速等違規情形，以罪嫌不足不起訴。

但全案經高檢署再議發回，檢察官調取事發當時行車順、逆向的監視畫面，加上指示警員到現場勘驗紀錄紅綠燈轉換秒數，發現當時對向車道車輛，都已開始減速、停止，加上鄭、郭同向前方車輛開始通過馬路的時間計算，事發當時，號誌應該已經轉為紅燈，雖然鄭男可能未注意而貿然騎腳踏車轉彎肇事，但郭男也沒有注意路口號誌減速，涉嫌過失致重傷害罪。