　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單車翁遭撞成植物人　機車騎士原本不起訴「1關鍵逆轉」

▲▼騎乘腳踏車轉彎前應示意動向。（圖／翻攝交通安全入口網）

▲檢察官原認為老翁騎單車未示意就轉彎是肇事原因，再次調查逆轉認為後方機車騎士也疑似闖紅燈肇事。（示意圖／翻攝交通安全入口網）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓男子去年騎腳踏車時，被後方郭姓機車騎士撞成植物人，原本檢察官認定鄭男轉彎前，沒有做任何示意動作，導致郭男閃避不及撞上，只起訴已臥床的鄭男，不起訴郭男；但案經高檢署再議發回，台北地檢署調查現場紅綠燈號誌轉換時間，逆轉發現郭男涉嫌闖紅燈，16日改依過失重傷害起訴郭。

2021年9月16日晚上9點左右，70歲的鄭男騎腳踏車行經台北市敦化南路二段63巷口附近時突然左轉，後方年約20歲郭姓男子騎機車迎面撞上，2人都傷勢嚴重，郭男臉部骨折、四肢擦傷，醫治後現無大礙，鄭男則是因為顱內出血、第2節頸椎骨折，送醫急救後仍呈現植物人狀況。

檢察官將事故現場圖以及路口監視器等事證，送請交通事故鑑定、覆議共2次，確認是腳踏車轉彎前，沒有做出任何示意動作，甚至沒有回頭查看後方來車，就突然偏移行車方向，是肇事原因，檢察官在2021年底依過失傷害罪將鄭男起訴，郭男則因沒有超速等違規情形，以罪嫌不足不起訴。

但全案經高檢署再議發回，檢察官調取事發當時行車順、逆向的監視畫面，加上指示警員到現場勘驗紀錄紅綠燈轉換秒數，發現當時對向車道車輛，都已開始減速、停止，加上鄭、郭同向前方車輛開始通過馬路的時間計算，事發當時，號誌應該已經轉為紅燈，雖然鄭男可能未注意而貿然騎腳踏車轉彎肇事，但郭男也沒有注意路口號誌減速，涉嫌過失致重傷害罪。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
鳳梨「快篩2條線」崩潰了！　網揪1錯誤：心臟差點停
濕冷天「滿街老人、小孩」排隊PCR！　網嘆：太折磨
「新冠、感冒」咳嗽法大不同！　醫揭2大差異分辨
上課中解放雪乳！　「2分鐘狂晃片」0.5倍速看到新世界
真天選之人！確診後天天同房「老公第6天仍1條線」：好陰險的人
中部以北11縣市大雨特報　降雨趨緩要等到這天
獨／更省了！麥當勞用「環保杯」現折5元　6門市搶先上路
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

當街辱警「比我家的狗還不如」　保全硬拗「苟且原諒」判拘20天

超貪！高雄那瑪夏區長「索賄1925萬」　涉5個貪污罪下場曝光

支持工人從政　華航工會理事長遷戶籍遭控幽靈人口判刑定讞

桃園婦買菜忘了牽機車　以為遭竊「鑰匙在身上」調電眼找回

單車翁遭撞成植物人　機車騎士原本不起訴「1關鍵逆轉」

疫情期間散播假消息　法務部：已起訴93件、103人

高雄男酒駕遭逮裝乖求饒「這是最後一次」　警一查傻眼：第5次了

北投男燒褲「去霉運」！郵局無障礙升降機慘遭燒毀　他下場慘了

獨／網購清冠一號挨詐！新手媽遇「佛心」賣家　匯款後秒被拉黑

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

孫淡妃絕美白紗嫁10年前摯愛！　PSY獻唱祝歌「老公秀超猛舞技」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

當街辱警「比我家的狗還不如」　保全硬拗「苟且原諒」判拘20天

超貪！高雄那瑪夏區長「索賄1925萬」　涉5個貪污罪下場曝光

支持工人從政　華航工會理事長遷戶籍遭控幽靈人口判刑定讞

桃園婦買菜忘了牽機車　以為遭竊「鑰匙在身上」調電眼找回

單車翁遭撞成植物人　機車騎士原本不起訴「1關鍵逆轉」

疫情期間散播假消息　法務部：已起訴93件、103人

高雄男酒駕遭逮裝乖求饒「這是最後一次」　警一查傻眼：第5次了

北投男燒褲「去霉運」！郵局無障礙升降機慘遭燒毀　他下場慘了

獨／網購清冠一號挨詐！新手媽遇「佛心」賣家　匯款後秒被拉黑

前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

台灣獨家限量發售...「EVANGELION福音戰士快閃店」台北三創登場

矽力股價衝漲停、要回股王　3外資看法迥異、目標價差近4000

食藥署秘書有症狀快篩陽！署長吳秀梅「在辦公室隔離中」

青安房貸800萬額度太少！如何在雙北買房　財長教戰

保羅「沒有要退休」被目擊跛腳離場　林書豪惋惜：CP3值得一冠

先中流感再被隔離「流感更痛苦」　她曝症狀全身痠痛像被打

李根大尉住院中首發聲　堅持「打贏才回國」！盼烏政府幫他這件事

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

街友遭活活打死　2嫌1收押1聲押

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

莉亞「尋奶啟事」又敗訴　罵3字罰4萬

2男西門町停車場遇襲　慘遭亂刀圍攻負傷逃

男抱孩坐國道護欄上！後方駕駛目睹嚇傻　警方回應了

即／網購清冠一號挨詐　匯款後秒被拉黑

25歲啃老兒咬掉爸耳垂　法官把他勸進監獄

狠男22刀殺阿嬤搶11萬　再押2個月

牙醫詐領健保費　坦承獲緩起訴

高雄風月寶地成樂園　6男4女爽開毒趴

酒店妹16年前陳屍高雄漁港　男友稱「加工輕生」大逆轉

他私吞149萬鉅款　逃25年獲免訴

更多熱門

相關新聞

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

台東中華路二段15日上午清晨7時許發生一起嚴重車禍！一名董姓騎士行經該路段時，疑似未注意前車路況，高速撞上停在路旁買檳榔的貨車後車斗，而猛烈撞擊力道，導致機車整個嵌進車底，董男當場噴飛，倒地後失去生命跡象。警消獲報趕抵現場，緊急將董男送醫搶救，但他仍傷重不治，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

機車「水漂現象」他曝親身經歷

機車「水漂現象」他曝親身經歷

MotoGP／杜卡迪內戰法國站最速報

MotoGP／杜卡迪內戰法國站最速報

他問會買路邊玉蘭花嗎網兩派戰翻

他問會買路邊玉蘭花嗎網兩派戰翻

家人提醒愛車進廠保養要站旁邊看

家人提醒愛車進廠保養要站旁邊看

關鍵字：

腳踏車示意轉彎機車路口號誌紅綠燈再議植物人肇事

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面