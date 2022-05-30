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大陸 大陸焦點 特派現場

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

▲▼ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

▲ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

 記者任以芳／綜合報導

大陸人教版教科書先是插圖引發爭議，這次又被抓包二年級的配套閱讀材料，竟然出現違禁品「罌粟籽」的字眼，引起家長抗議。由於，人教版在大陸是具有一定公信力和權威性的教材版本，也被大部分地區採用，內容出錯會影響到無數的孩子的認知。

大陸人民教育出版社（以下簡稱人教版）小學數學教科書上的「奇醜」插畫引發的社會關注，熱度居高不下。插畫裡的兒童眼神詭異、吐舌頭、紋身、露底褲、襲胸等動作，家長難以想像這是人民教育出版社小學數學教材的插圖。

最近又有家長發現連課外讀物都出包，大陸人教版一本二年級配套閱讀材料中，竟然出現「給媽媽買了兩個帶罌粟籽的麵包圈。」照理說，「罌粟籽」不該出現在教材裡，實際檢視其他出版社選用同樣的文章都規避，只有人教版保留。

▲▼ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

▲▼ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

▲ 大陸人教版教科書沒有避開「罌粟籽」（第一張圖） 。（圖／翻攝 七色花）

比對兩家出版社內容，第一張圖片是人民教育出版社的《七色花》，可以清楚的看見，珍妮給母親買帶罌粟籽的麵包。但第二張是浙江教育出版社的七色花，珍妮給母親買的是帶玫瑰花的麵包。如果學生看了人教版的《七色花》，大概會認為罌粟籽是可以食用的正常食物。

大陸對於罌粟籽是嚴格管制的，在食品裡也不得作為調味品，雖然在國外可以做調味品，大部分大陸出版社翻譯過程中會自動修飾。

至於為何出現出現「罌粟籽」原文？有大陸網友查證是大陸十分優秀翻譯曹靖華先生，但已於在1987年離世。為何曹先生翻譯的原文人教版出版的時候不進行刪減，讓不少家長十分質疑。

▲▼ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

▲大陸教科書出現雷鋒做好事，但配圖是日軍背老太太。（圖／翻攝 搜狐）

教科書出現問題還不止一件，近期大陸陜西有兩家出版社遭家長檢舉，原因是業者聯合出版的小學二年級語文下冊《同步巧講精練》教輔書中，「雷鋒做好事」解釋文的配圖，竟然是抗日戰爭時期的日軍服裝男子，背著老太太。

出事的陜西人民教育出版社回應稱，「正在查找配圖錯誤的原因。」

不少家長也討論，各省學生課外閱讀教科書都會「夾帶私貨」。通常是學校開書單，表面上用「建議、參考」等字眼，實際家長一看就明白，「就是要買！不買孩子上課就麻煩了。」多數家長也信任學校決定，最後都是認真家長陪讀才發現問題，已經來不及。

有不少大陸家長串聯，是否該自力救濟，自己認真重新翻閱孩子的學習教材。可能並不僅僅是人教版的教材，其他兒童繪本也可能出現問題，把所有的漏網之魚逮出來。

▼ 大陸學校「引導式」建議書單 。（圖／翻攝 搜狐）

▲▼ 大陸教科書出現「罌粟籽」引起爭議 。（圖／翻攝 搜狐）

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