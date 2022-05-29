美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

▲拜登訪日參加四方安全對話（Quad峰會，涉台言論引起爭議。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

拜登台政策第三次「口誤」後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日再次重申美方「一中政策」不變，但「改變的是北京」，批評大陸進一步加大對台脅迫行徑破壞穩定，強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。究竟美國台海政策的變與不變？大陸學者吳心伯認為，美國對台模糊戰略逐漸清晰，一中原則也十分虛偽，如果繼續開倒車，對中美關係來說將會是釜底抽薪的後果。言下之意就是，中美之間就真的回不去了。

拜登訪日舉行「四方安全對話」（Quad）被問及台海問題，「願意軍事介入（get involved militarily）保衛台灣？」拜登回答，「是的。」事後白宮馬上出面滅火，外界也認為是口誤，但過去9個月以來，拜登已經第三次說過類似的話，第一次是2021年8月接受美國廣播公司關於阿富汗問題的訪談，第二次是2021年10月在CNN的市民對話會。

美國對台政策是否「從戰略模糊轉向戰略清晰？」陸媒《觀察者網》報導指出，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，美國對台政策已經發生了很大的變化。美國聲稱的長期奉行的「一個中國」的政策變得越來越虛，越來越空心化。與此同時，它和台灣的關系越來越實質化。實際上，美國現在奉行的是「一中一台」政策，這是一個嚴重的倒退。

吳心伯憂心的說，這次美國國務院從網站上刪去「台灣是中國的一部分」等表述，表明它不承認中國大陸對台灣擁有主權。這個性質非常嚴重，是中美建交以來最大的一個倒退。

▲美國「一中原則」模糊，讓中美關係開倒車。（圖／CFP）

吳心伯進一步分析台美之後發展趨勢，第一，美國會不斷提升與台灣的官方關係。雖然它嘴上講跟台灣沒有「建交」，是非官方關系，但實際上這種關係越來越官方，而且層級在不斷地提高。第二，美國在軍事上對台灣的支持力度會不斷加大，特別是美台軍事一體化。第三，美國會加大在軍事上介入台灣問題的準備。

另外，回顧去年11月，習近平跟拜登視頻會晤時就講過，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣方面一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。大陸官方把話挑明，美國對台政策正在發生一系列重要的變化，未來是否對台海局勢和中美關係帶來嚴重衝擊？

吳心伯則說，在這種情況下，大陸必須加大對「台獨」勢力和以美國為主的外部勢力的威懾力度。因此，我們看到，我們如今在台海地區的軍事行動越來越頻繁，力度越來越大。

他強調，「說到底，這是在『台獨』勢力和美國的共同挑動下，大陸做出的必要反應。所以，台海的風險和危機正在上升。」

吳心伯強調，如果台海如果出問題，對中美關係來講，就是顛覆性的問題。當年尼克森訪華、中美關係破冰時，首先解決的就是台灣問題。美國首先要調整對台灣問題的立場，從「兩個中國」和「一中一台」到「一個中國」，最終承認世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不持異議。只有這個問題解決了，我們才能夠談其他的問題，包括中美關係的改善等。現在美國在台灣問題上開倒車，進行政策調整，對中美關係來說將會是釜底抽薪的後果。