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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸4月工業企業利潤跌8.5％「外資利潤大減」　下階段要穩經濟

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲陸前四月工業利潤外資、私企全部下降。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局27日發布最新統計指出，4月份工業企業利潤下降8.5%，尤其在東部地區與東北地區下降更多。前4個月，國企、股份制企業有利潤增長，但外資、私企全部下降。大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹認為，4月份，國內部分地區疫情散發多發，給工業企業生產經營造成較大衝擊。

據大陸國家統計局官網消息，2022年1月至4月，大陸規模以上工業企業利潤增長3.5%，其中國有企業增長達13.9%、股份制企業增長10.7%、外商及港澳台商下降16.2%、私營企業下降0.6%。

增長行業集中於煤礦、金屬、石油天然燃氣等能源礦物產業，下降則集中在電子通訊、設備製造、電力熱力、汽車製造業，其中汽車製造業下降33.4%。

部分地區和行業受疫情影響較大，下拉工業企業利潤增速明顯。1至4月份，東部地區、東北地區工業企業利潤年比分別下降16.7%、8.1%。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月當月利潤下降6.7%。

而採礦業及部分原材料行業利潤較快增長。能源保供持續顯效，煤炭等能源產品產量較快增長，其中煤炭、油氣開採業利潤分別增長1.99倍、1.38倍，大宗商品價格仍處高位，帶動部分上游行業利潤快速增長原材料行業中的有色金屬冶煉、化工行業利潤分別增長40.3%、14.8%。

而基本消費品行業利潤保持增勢。1至4月，酒飲料茶、食品製造、菸草行業利潤年比分別增長20.9%、10.8%、7.9%。另外傢俱、紡織服裝、皮革製鞋、紡織、文教工美等行業均保持增長。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹對於上述數據解讀，總體看，工業企業受國內疫情短期衝擊及國際形勢更趨複雜嚴峻等因素影響，4月份利潤短期承壓明顯，但隨著全國疫情形勢總體趨於穩定，企業復工復產有序推進，進一步減輕市場主體負擔的各項政策效應不斷釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。

朱虹表示，「下階段，要深入貫徹黨中央『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有力落實黨中央、國務院各項決策部署，積極疏通產業鏈供應鏈堵點卡點，助力企業紓困解難，為工業企業經營狀況繼續恢復創造更多有利條件。」

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