娃娃眼露下三白還吐舌頭！　陸小學教科書插圖惹議

記者魏有德／綜合報導

大陸人教版（人民教育出版社教材）小學教科書插圖近日引起網路熱議。有民眾發現數學教科書內的人物兩眼無神、甚至還有部分人物眼睛露出「下三白」，此外，教科書內的眾多大人或小孩造型都是吐著舌頭。這也讓部分網友質疑「毫無美感」，相較於其他版本的教科書「審美觀」差異甚巨。

▲大陸人教版教科書插圖被吐槽缺乏美感。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，大陸部分家長近期檢查孩子數學課本時，發現課本的人物插畫與之前的版本不大一樣，甚至覺得目前的小學課本人物插圖像是得到疾病般，有著不健康的形象，擔心會因此影響孩子日後的審美觀，因而將此情況反映至微博上，引起網友熱烈討論。

相較於以往版本內的插畫活潑可愛，有網友批評，人教版四年級數學教材上畫的小孩簡直「慘不忍睹」，不僅有歪嘴、吐舌頭、斜視的形態，連教材內的教師插圖都還有「下三白」的畫風，讓不少人看了直搖頭。

有網友表示，「人物畫的像沒睡醒似的」；「很早以前就這樣了，才發現嗎」；「新的插畫，是我理解不了的藝術」；「不看不知道，一看嚇一跳」；「確實沒有小時候的好看」。

據了解，相較於大陸部編版教材（大陸國家教育部編寫，提供各地中小學統一使用的通用教材），人教版類似於輔助教科書，長春出版社的教材被稱為「長春版」，上海教育出版社的教材則被稱作「滬教版」。

「教科書美學」話題在微博和百度雙雙登上熱搜第一名後，人教社也緊急做出回應稱，我們關注到網上有關小學數學教材封面和插圖的意見，及時組織專家認真研究，對社會各界好的意見建議虛心採納，已著手重新繪制有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水平，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。同時，我們將舉一反三，全面評估所出版教材的封面、插圖，進一步提高設計質量。