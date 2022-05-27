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大陸 大陸焦點 特派現場

「已使用10年」陸教科書插圖惹議　總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

記者魏有德／綜合報導

大陸人教版（人民教育出版社教材）插圖人物出現嘴歪眼斜、吐舌頭等形象，引起輿論批評，認為教科書內的審美觀嚴重影響小孩的身心發展。事件發生後，不僅人教社發聲明要改進畫風，該版教科書的插圖負責人吳勇和藝術總顧問呂敬人也被起底，讓整起風暴持續延燒。

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

▲人教版教科書插圖為北京武勇設計工作室承包。（圖／翻攝四川觀察）

《澎湃新聞》報導，備受爭議的插畫來自人教版小學數學教材，涵蓋一年級到六年級，於2012年或2013年審定，版式設計和插圖來自北京吳勇設計工作室。值得一提的是，該教材自審定以來，已經使用了10多年。

公開資訊顯示，該工作室負責人吳勇畢業於中央工藝美術學院（現清華大學美術學院）裝潢系書籍裝幀專業，還曾以汕頭大學長江藝術與設計學院視覺傳達主任、教授，中國出版協會書籍裝幀藝術委員會副主任，中國美術家協會平面設計藝術委員會委員，國際設計師聯盟AGI成員等眾多頭銜亮相。

知情人士透露，吳勇已離開汕頭大學前往中央美院任教，「他不是具體畫畫，是搞書籍裝幀設計的，主要就是圍著書本轉，包括書的大小、紙張等，不清楚這組畫是工作室的人畫的，還是外包。」

吳勇在2018年受訪時曾提到，書籍設計是一種情懷，「從好看轉變為好閱讀，其實是設計視野與格局的不同使然。」這次引發爭議的人教版《小學義務教育教科書·數學》插圖作品也在當時作為吳勇的經典作品呈現。

▲大陸人教版教科書插圖被網友吐槽無審美觀。（圖／翻攝四川觀察）

▲出現爭議的人教版教科書是由大陸書籍裝幀界泰斗呂敬人擔任藝術設計總顧問。（圖／翻攝四川觀察）

而據人民教育出版社官網介紹，書籍裝幀設計界泰斗呂敬人曾受聘擔任人教版第11套教科書的藝術設計總顧問，其帶領自己的團隊已經為人教版教材的整體設計傾注了多年心血。

呂敬人此前談到接手這套教材時認為，與過去相比，技術不是主要問題，倒是審美方面有些退步，「對於孩子審美能力的培養其實是從教科書開始的，字體、字距、行距、頁邊距等的使用，都會影響一個人對書、對文字、對視覺感受、對審美的看法。」

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