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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多地實行常態化核酸檢測「男女分採」　網友大讚科學

▲黑龍江哈爾濱展開全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲黑龍江大慶等地也實施常態化核酸檢測男女分採。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情持續下降，5月24日新增病例為本土確診102例以及本土無症狀感染者418例，總數相較前一日再下降近兩成。此外，遼寧大連市早前宣布常態化核酸檢測，其中的「男女分採-週二檢測男性、週四檢測女性」引發廣泛關注，然網友大讚科學有效。繼大連後，河北滄州、黑龍江大慶等地也實施常態化核酸檢測男女分採。

據《澎湃新聞》報導，據滄州市應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組辦公室日前發出的通告，滄州市域內所有居民（包括本地常住人口、暫住人口、流動人口、外籍人口）每週免費進行一次核酸篩查。核酸篩查原則上採取性別分開、相對集中的方式進行，每週一對男性居民採樣檢測，週四對女性居民採樣檢測，週六對因事未能在規定時間進行檢測的人員進行補檢。

黑龍江大慶的核酸檢測策略名為「一輪三次」。根據大慶市衛生健康委員會所作說明，借鑑外省市好的經驗做法，本輪區域核酸檢測篩查分3次進行，5月 24 日（週二）對男性人員採樣檢測、5 月 26 日（週四）對女性人員採樣檢測，5月28日）週六對未採樣居民進行補檢。

另外，河北邯鄲涉縣發出通告稱，涉縣區域內所有城鄉居民（包括外地在涉人員），5月24日（週二）對全縣區域內男性居民採樣檢測，5月28日（週六）對全縣區域內女性居民採樣檢測。原則上採集當日的6時到12時，12點前沒有進行採集的人員，費用自理。

對於大連市在大陸開先河分男女、分時段進行常態化核酸檢測的做法。大連市疾病預防控制中心5月20日解釋說，根據疾病的傳播規律，家庭成員和同一個工作單元的人員在缺乏有效防護情況下，一人感染大概率會導致全家或者同事患病。家庭、單位聚集是形成社區傳播的重要風險，把家庭和單位成員分布在不同時間檢測，相當於對轄區每個「家庭細胞」、「工作單元」每週開展了兩次核酸檢測篩查，在同等人力、物力投入下，能實現篩查頻次的倍增，也就是說把同住一個屋簷下或同在一個辦公室的男女分開，隔兩三天就有一個來檢測，相當於原來7天後才能發現的風險，現在2天後就能查到，既有利於及早發現風險，也節約了成本、減少了檢測機構的壓力，大大提高檢測敏感性、時效性，為高效處置疫情打下堅實基礎。

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