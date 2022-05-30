原住民也包粽！各族群風味涵意不一　阿美族「情人粽」最浪漫

▲台東原住民族也有包粽文化，包裹內容物及使用的葉子，因不同族群有不同製作方法，包裝、食材及風味也不一樣。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

端午節是三大民俗節慶之一，也是家戶團聚的大日子，，使各族群的傳統飲食能讓更多人品嚐。台東原住民族也有類似包粽文化，其中包裹內容物及使用的葉子，因不同族群有不同製作方法，包裝、食材及風味也不一樣，由此看出不同族群仰賴的主食及種植文化的差異。

台東縣府原民處說明，在過去，阿美族男性時常需外出打獵，家中的女性會準備「阿里鳳鳳（alifongfong）」給丈夫工作休息時食用，也被稱為「情人粽」。首先需要採集林投葉去除葉骨跟刺，沖洗乾淨後再編織成可裝盛食物的容器，手工非常繁複，再將糯米、鹹豬肉放入，經過蒸煮後即可方便攜帶食用，除外觀極具特色，食用過程中可以嚐到林投葉清香及感受到情人滿滿的愛。





而排灣族、魯凱族或卑南族傳統生活中，阿拜（abai、avai）、吉拿富（cinavu）為祭典、節慶舉行時必備料理，代表著主家對客人的歡迎。製作過程先到山上採集月桃葉、甲酸漿葉來清洗後，將月桃葉放最外層再鋪上甲酸漿葉。而不同的部落使用的內餡主食也不盡相同，可以是小米或芋頭粉，中間以豬肉為內餡，最後以芒草莖或棉繩固定，外型呈長條狀，入鍋蒸煮即可食用，包裹甲酸漿葉具有幫助消除脹氣的整腸功效，蘊含著原住民飲食文化智慧。

▲台東商家也將這些台東原住民傳統「粽子」上架到網路販售。

原住民族對飲食保存了祖先傳統智慧及習性，都很值得與大家分享，有機會來台東原鄉部落品嘗各式各樣的類粽子文化或參與餐食製作體驗。

在縣府的協助推動下，有些商家也將這些傳統食物商品化上架到網路，歡迎對於原住民飲食文化有興趣的朋友，都可以線上搜尋「阿拜」或「吉拿富」等關鍵字，向台東的原民店家宅配購買，在家中也能輕易享用這些看似簡單卻也不簡單的原住民美食料理，品嚐來自台東的原民風味。

