　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節將至，台南市下營區公所、下營上帝廟、多位民代及多個地方單位共同合作，召集志工一起包粽子，分送給弱勢家庭及獨居長輩，及致贈500劑快篩劑給南消二大隊，市長黃偉哲29日特前往下營上帝廟，為社區志工加油打氣，同時為了慰勞當地防疫及消防人員。

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營上帝廟前廣場從25日就集結了40名志工忙碌備料、清洗粽葉，包了近5千顆粽子，再由社區、里辦公處、志工親自送往204戶弱勢家庭或獨居老人家中，讓弱勢家庭與長輩疫情期間不孤單，感受端午佳節氣息。

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲親自到現場感謝下營區公所、下營上帝廟、民意代表以及多個地方單位出錢出力，也感謝辛苦的社區志工，在端午節前夕響應包粽活動，協助照顧弱勢，尤其讓獨居長輩，也能感受到關懷，開心過端午。黃偉哲親自贈送志工包的香粽給當地各區公所，讓疫情期間的愛與溫暖不中斷。

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲也特別感謝上帝廟、晉成科技股份有限公司、廣泰金屬工業股份有限公司捐贈500劑快篩試劑，給台南市消防局第二大隊消防人員使用，幫助消防人員自我防護，以服務更多民眾。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
張勛傑曝和小嫻「密切聯絡」　分手金剛勸找小鮮肉
快訊／朱學恒留言「一寶立見總統卡」　黃子佼回應了
正妹沒戴安全帽出車禍！開刀「去掉半顆頭」　對比照曝光
強尼戴普慘被迪士尼、華納切割！　「Dior逆風力挺」原因曝
蔡英文祝賀黃子佼當爸被宅神狂酸　他傻眼：觸霉頭操作？
快訊／與郭天信正面相撞　洪瑋漢忍痛守完半局送醫
20多歲女確診康復爆1後遺症　「每天包尿布」靠母擦屁股
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁不忘防疫

台南市做工行善團　假日扶弱「繕」行不息

端節把握吃粽3撇步！3高患者注意「3低+1高」健康享受美食

執行環警監稽查13次　永康警取締160件改裝車

逾期移工撞人落跑安平警查處　肇逃及過失傷害送辦

尋找老祖宗的智慧！南澳泰雅族人遠來花蓮取經　鑚研骨雕工藝

台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

男女相親請超神翻譯官！　他喊5前任名露餡是宅男

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁不忘防疫

台南市做工行善團　假日扶弱「繕」行不息

端節把握吃粽3撇步！3高患者注意「3低+1高」健康享受美食

執行環警監稽查13次　永康警取締160件改裝車

逾期移工撞人落跑安平警查處　肇逃及過失傷害送辦

尋找老祖宗的智慧！南澳泰雅族人遠來花蓮取經　鑚研骨雕工藝

台東87歲確診男死亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

花蓮確診衝破3萬　6月起免費提供0-6歲幼兒5劑快篩

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

白沙屯媽祖「牽線」？　張勛傑曝和楊小黎姻緣：冥冥之中

6個「讓人覺得你不ＯＫ」的職場地雷　電郵落落長很不專業

臉部2位置有變化「恐心血管病變」！醫揭4大徵兆：爬樓梯易喘注意了

老車騎了20年！僅有小故障他猶豫「該拿補助換新車？」網看法兩極

請支援空投！她指台灣為反中抵制陸中藥　「請大陸空投救台灣人」

黃子佼生女收總統賀卡　朱學恒留言「十孩不見一滴淚」他親回覆

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

象魔力「抹油事件」後再對味全龍　轉速仍有水準

兒躲衣櫃撞見偷情大喊「阿爸」　黃仲裕秒腿軟「生動表情」網笑炸

外資續砍金融股不手軟　惟2檔反手做多買進！

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

地方熱門新聞

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

元智畢典　徐旭東：找工作方向對有前途

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

虎尾科技大學舉行實體畢典　邀大咖藝人經驗分享並獻上祝福

美國夫妻收養屏東家扶兒　8年寄養父母落淚祝福

台東87歲確診男亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

汽燃費電子繳納多元支付

分享網路訊息多三訣竅要把握

女童欠繳健保遭強制執行　身世令人鼻酸

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

端午連假疏運公共運輸優惠

逾期移工撞人落跑安平警查處送辦

更多熱門

相關新聞

視察台南許石圖書館兒童疫苗接種站

視察台南許石圖書館兒童疫苗接種站

台南市5至11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗，從5月25日起於各醫療院所展開接種作業，台南市長黃偉哲29日前往許石圖書館兒童疫苗接種站，視察現場疫苗施打情形。

花蓮確診衝破3萬　6月起提供0-6歲幼兒快篩

花蓮確診衝破3萬　6月起提供0-6歲幼兒快篩

台南確診+6666名　市府籲善用台南共照雲

台南確診+6666名　市府籲善用台南共照雲

台南實物愛心銀行玉井分行開幕

台南實物愛心銀行玉井分行開幕

照顧脊髓損傷者

照顧脊髓損傷者

關鍵字：

黃偉哲下營包粽關懷弱勢損贈快篩劑南消二大隊

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

快訊／瘦子證實升格當爸！　宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚　

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面