黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

▲台南市長黃偉哲感謝下營區地方熱心集結各界資源，包粽關懷弱勢家庭、獨展長者，及損贈500劑快篩劑給南消二大隊消防人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節將至，台南市下營區公所、下營上帝廟、多位民代及多個地方單位共同合作，召集志工一起包粽子，分送給弱勢家庭及獨居長輩，及致贈500劑快篩劑給南消二大隊，市長黃偉哲29日特前往下營上帝廟，為社區志工加油打氣，同時為了慰勞當地防疫及消防人員。

下營上帝廟前廣場從25日就集結了40名志工忙碌備料、清洗粽葉，包了近5千顆粽子，再由社區、里辦公處、志工親自送往204戶弱勢家庭或獨居老人家中，讓弱勢家庭與長輩疫情期間不孤單，感受端午佳節氣息。





黃偉哲親自到現場感謝下營區公所、下營上帝廟、民意代表以及多個地方單位出錢出力，也感謝辛苦的社區志工，在端午節前夕響應包粽活動，協助照顧弱勢，尤其讓獨居長輩，也能感受到關懷，開心過端午。黃偉哲親自贈送志工包的香粽給當地各區公所，讓疫情期間的愛與溫暖不中斷。

此外，黃偉哲也特別感謝上帝廟、晉成科技股份有限公司、廣泰金屬工業股份有限公司捐贈500劑快篩試劑，給台南市消防局第二大隊消防人員使用，幫助消防人員自我防護，以服務更多民眾。