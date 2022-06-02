求助無門　台南市做工行善團為嘉縣偏遠弱勢嬤修屋

▲台南市做工行善團施大愛，為嘉縣偏遠弱勢嬤修屋，協助莊阿嬤打造安全的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

獨居嘉義縣大埔鄉偏遠山區的77歲莊阿嬤，丈夫已歿，58歲獨子長年在台中工作，從事泥水貼磚作業，收入不穩定，每月會返鄉探望母親，莊阿嬤居住老厝年久失修且嚴重漏水，部分天花板坍塌，電線管路老舊，窗台破損，牆面亦有破裂情形，但因家中經濟不佳而無法修繕。

台南市勞工局接獲通報，立即安排時間與台南市做工行善團修繕團隊專業志工前往會勘兩次，並規劃將莊阿嬤屋頂石棉瓦三角處加強鋼板、安裝新鋁門窗、電線及燈具、窗台美化板及天花板輕鋼架，希望在不破壞老屋結構的狀況下，加強屋頂防水並換新門窗及電線、電燈，讓莊阿嬤能住得更安全、更舒適。

台南市做工行善團已於5月31日完成屋頂加強鋼板及安裝新鋁門窗，台南市勞工局勞安福利科的莊政憲科長，當日已提早於上午7時自柳營出發，要到現場關心修繕情形，竟在路上巧遇協助安裝鋁門窗的台南市鋁製品製造裝配職業工會張世明理事，張理事表示已完成嘉義縣大埔鄉修繕案的鋁門窗安裝，因路途遙遠，且擔心下雨影響施作，於是透早5時就出發，一心掛念著要盡快完成施工，讓莊阿嬤的居住環境更有品質。

而台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會林正雄監事會召集人與志工們也在當日完成屋頂加強鋼板施工，林召集人與志工們平日工作滿檔，最近連日大雨擔心莊大阿嬤飽受漏水之苦，特別延後賺錢的工作，趕在當日晴朗的天氣前往施工。

通報人是嘉義縣的慈善團體，其表示得知莊阿嬤的居住困境後相當不捨，四處奔波求助皆失敗而回，在瀕臨絕望之時，因緣際會（在神明指引下），在網路上搜尋到有關台南市做工行善團的報導，鼓起勇氣嘗試聯繫，終於獲得一線希望，得知修繕志工團隊會勘後，竟然願意跨區幫忙莊阿嬤修繕房屋，也讓通報人放下心中的大石頭，非常感謝台南市熱情的工會志工夥伴願意協助莊阿嬤打造安全的家。

台南市勞工局王鑫基局長表示，2020年6月在賴清德副總統的建議及黃偉哲市長的帶領下，將弱勢房屋修繕服務水平推展至外縣市，包含屏東縣、高雄市、嘉義縣(市)、南投縣及雲林縣，希望能分享善舉創造共好，拋磚引玉讓當地有志行善者籌組行善團協助弱勢改善居住環境，感謝長期與勞工局合作提供修繕服務的各工會、協會及企業志工團隊，除利用假日助弱修屋，更願意前往遙遠的外縣市幫忙無助的弱勢家庭，相約行善並且使命必達的精神令人敬佩，志工們每完成一案都有滿滿的成就感，如同在前往嘉義縣大埔鄉修繕案的路途中看到壯麗的湖光山色，令人心中無比喜悅。