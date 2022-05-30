再7天離開高原期！沈政男曝「中南部將達高峰」　1數據上升讓人擔心

▲沈政男預估，7天後就會離開高原期。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，國內已進入高原期，每日確診多在8、9萬間，精神科醫師沈政男表示，再過7天，就會離開高原期，就會開始往下走，此外，新竹以北的地區，基本傳染數R值已經小於1，代表曲現在正在往下走，不過中南部仍大於1，「當中南部三都也抵達高峰，全台曲線就會往下走」。

沈政男醫生在臉書發文，貼上近一個月本土疫情「每日新增病例數」的趨勢圖，可以看到近兩周的曲線形狀幾乎一樣，高度也差不多，「顯然已形成七天一個循環，而且新增數目相近，也就是R值接近1了，R值接近1，再來呢？當然是往下折彎了！」他透露，「再過七天，頂多十天，就會離開高原，曲線明顯開始往下走！」

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沈政男醫生指出，現在新竹以北，包括宜蘭，R值都已經小於1，曲線已經開始往下走了，但因為中南部還是大於1，因此加總起來形成高原，但如果從個別縣市去看，「只有高山，沒有高原，因為病毒傳播速度是均勻」，各縣市有快有慢，複合起來等於是峰峰相連，才會形成高原。

▲沈政男指出，北部三都的疫情趨勢已經往下走。（示意圖／記者季相儒攝）

中南部的疫情，又以台中市、台南市以高雄市比其他縣市快一些，沈政男醫生坦言，「北部三都已經往下走，因此，當中南部三都也抵達高峰，全台曲線就會往下走」，雙北的曲線是很好的參考，他們都在5月18日抵達高峰，那時染疫人數占率為7-8.5%，非常少，而若以這樣的高峰位置來推估，中南部三都也即將抵達高峰。

不過，他提到，「曲線再往上攀升的動能已經很低了，以七天循環來看，下周二到周四是高峰出現時間，而如果沒有，就是高峰已過了」，現在最讓人擔心就是「死亡率」，已經升到了萬分之6.7，而且還在往上走。

對於中重症比例持續攀升，沈政男醫生表示，「除了染疫黑數增加以外，我實在找不出合理解釋」，年齡結構的改變，也就是高齡染疫占率的增加，並不足以解釋何以新增9萬多時中重症不到200，如今新增7萬多，卻是將近400。