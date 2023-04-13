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高端審查委員涉洩密炒股　李秉穎：若真要炒沒人炒那麼少的

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲食藥署疫苗審查會委員因涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

食藥署疫苗審查會委員劉滄梧因涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴，對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻專訪時則認為，「他大概只是聽到風聲買股票，如果真的要炒，沒人炒那麼少的。」不過，周玉蔻也接著砲轟「不能這樣做，就算是一百股都不行。」

李秉穎今早接受周玉蔻訪問時，被問及高端炒股案。他表示自己認識劉滄梧，但並不是同一個委員會，是在審查會會碰到。不過，他推論，劉滄梧的情況「大概只是聽到風聲買股票，如果真的要炒，沒人炒那麼少的。」周玉蔻追問，是否是地檢署檢察官捉小放大？李秉穎認為「不可能放大」，且依據他們的專業在調查時是「六親不認的」，政治壓力也不小，但對他們而言，放大這種事對自己有什麼好處？

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不過，李秉穎直言劉滄梧的作為是「私人行為」，周玉蔻則不認同，「這種事應該譴責，委員們應該發聲明譴責，不能這樣做，就算是一百股都不行。」李提到，一般議論是針對高端本身的人炒股或政府的人炒股，只是查出來不是政府的人、也不是藥廠的人；而周玉蔻稱：「政府的人不會炒股啦，我不相信啦。」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪談及高端炒股案。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪談及高端炒股案。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

對於時任衛福部長陳時中因多次在新聞談及國產疫苗，被認為是釋出利多消息，周玉蔻表示，「內容提到陳時中放利多，但是跟股票無關，這我相信，而且我百分百為陳時中打包票。」

「至於高端內部有無炒股這我就不曉得」，周玉蔻坦言，「因為高端總經理陳燦堅是爭議性很強的人」，只是委員裡面出現這樣的人，其他人卻不講話，讓她無法理解。

周玉蔻強調，「這件事很嚴重」更怒轟「專家學者搞什麼鬼？全政府機構裡面一堆專家學者，弄個蛋也要找專家學者、一堆蛋頭學者做部長；學者出現一個太太去買兩千股，雖然只有兩千股，可是這件事很嚴重啊，要是我就要求所有參與成員寫聯署書譴責他。」

兩人一來一往，李秉穎回應，自己不是相關委員會的委員，因此緊急授權並沒有參加討論，若因為參加了一個審查會審查藥物，其中有一個委員做錯事，就要連署譴責，這並不是同儕的問題「他跟你又沒關係。」周玉蔻說，這件事不可原諒的是，參與者即便想跟家人分享研究成果，也應該確實告知不可為。

最後，周玉蔻更砲火猛烈「台灣的學者丟臉的滿街都是，政府聘的學者裡面壞蛋更多、學者特多；因為學者名譽高，打著學者招牌名譽了不起，每個政府都要請他們？」

對於高端炒股案，整起事件源自前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股。承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員時，將委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權消息告知妻子施庭芳，劉妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，劉妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

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