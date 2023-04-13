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LIVE／下周一起「搭車免戴口罩」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（4/13）日14:00召開例行記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。指揮中心已宣布，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具，改「建議」戴口罩，也就是不再強制。另外，防疫政策持續解禁，外界關心指揮中心何時解編，記者會也有望進一步說明。

▲▼指揮中心4/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心在上周例行記者會宣布，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，校車、娃娃車也比照，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。指揮中心說明，放寬口罩政策的有三大面向，包含考量國人群體免疫保護力提升、變異株疫情威脅不大，且民眾意向仍自主戴口罩，最後是與國際防疫調整方向一致。

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新冠疫情持續趨緩，輕症免隔離、免通報，目前集中檢疫所已經沒有收隔離個案，預計4月底前完成退場。

至於成立超過3年的指揮中心何時降級、解編？衛福部長薛瑞元先前表示，指揮中心後續相關工作與建議規劃和行政院報告，由行政院決定時程。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今日受訪時則指出，暫時無法預判，還要看死亡及重症是否下降到一定比例。

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