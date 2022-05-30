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快訊／民進黨立委挾人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪

▲▼國務機要費除罪化三讀，國民黨立委丟擲水杯攻擊，立法院副院長蔡其昌在黨籍立委護衛下敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，立法院副院長蔡其昌在黨籍立委護衛下敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

立法院財政委員會在今年4月21日初審通過《會計法》第99條之1條文修正草案，朝野爆發衝突拉扯，經過在場立委表決，擔任會議主席的民進黨立委沈發惠宣布全案保留，送交立法院會處理，全案須交由黨團協商。

立法院會30日處理《會計法》條文修正草案時，包括民進黨團、時代力量黨團皆提出修正動議版本，民進黨立委挾持人數優勢，最終以57票贊成、32票反對、0票棄權，通過民進黨團修正動議，全案順利完成三讀程序。

根據民進黨團所提修正動議，中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

民進黨立委蔡易餘則在提案說明中表示，有鑑於國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」兩筆，60年代則合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」的性質相同。

蔡易餘指出，特別費的報支及核銷等程序，數十年來儼然形成行政慣例，參與其業務的相關人員如各機關首長或其授權的承辦人員，對其處理方式已經產生一定程度的信賴，並且依照慣例辦理相關業務。

蔡易餘也說，對於辦理國務機要費等相關業務的人員，其所按照行政慣例的行為，應該給予善意的信賴保護，以杜絕社會各界的爭議，並且給予解除相關人員的責任，因此提出《會計法》第99條之1條文修正草案。

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