快訊／國務機要費除罪化今闖關　立院藍綠衝突洪申翰手指流血掛彩

記者林銘翰／台北報導

前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，立法院會30日預計通過《會計法》條文修正草案，國民黨立委一早7時30分便佔據主席台，民進黨立委洪申翰在衝突中手指流血掛彩。國民黨團總召曾銘宗痛批，民進黨團要強行通過《會計法》將陳水扁貪汙案除罪化，卻要法辦遵守言論自由的人。

▲國務機要費除罪化在立法院闖關，民進黨立委洪申翰手指流血掛彩。（圖／民進黨立委鄭運鵬提供）

立法院財政委員會在今年4月21日初審通過《會計法》第99條之1條文修正草案，朝野爆發衝突拉扯，經過在場立委表決，擔任會議主席的民進黨立委沈發惠宣布全案保留，送交立法院會處理，全案須交由黨團協商。

立法院會30日預計處理《會計法》條文修正草案，國民黨立委上午7時30分就進入議場占據主席台，洪申翰也在衝突中手指流血掛彩。不過，民進黨團在上午8時46分進入議場，民進黨立委莊競程、郭國文、王美惠等人再度奪回主席台。

▲立法院會30日預計通過《會計法》條文修正草案，朝野立委搶攻主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗表示，這兩天國內疫情很嚴重，昨天的死亡人數高達145人，民進黨團卻要強行通過《會計法》，要將陳水扁的貪污案除罪化，卻要法案遵守言論自由的藝人郭彥均，但是他根本沒有違反言論自由，

曾銘宗痛批，美國總統拜登（Joe Biden）的一隻小狗往生，總統蔡英文要發文哀悼，現在國內有10位小朋友過世，政府卻要查辦哀悼的人，直言這是什麼世界、這是什麼政府，要求蔡英文出來道歉，「我們40位委員都是郭彥均」。

對此，洪申翰受訪時指出，今天院會要處理國營事業預算和其他民生法案，自己比較早到議場，看到國民黨立委突然要搶佔主席台，為了不讓他們佔據發生拉扯，自己因而被拉下主席台，過程中左手割傷但無大礙。

民進黨團幹事長鄭運鵬則說，今天發生衝突的時間，大約是上午7時30分，當時民進黨團只有洪申翰坐在主席台，卻突然被國民黨立委拉下來，至於後續的議程要怎麼處理，他會再跟民進黨團總召柯建銘討論。