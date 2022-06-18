沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場　一堆人都遇過

記者邱晟軒／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）採年費會員制，若要進場消費，必須先出示會員卡才能進入。對此，就有網友分享經驗表示，日前一對男女緊跟在她後面，並告知賣場員工「3個字」就順利進入，令她傻眼不已。

▲好市多入場和結帳都需要會員卡。（圖／記者李毓康攝）

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有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在好市多入口發現，員工要查會員卡，前面一對男女好像不是會員，所以先行讓她通過，接著就在她背後補一句「一起的」，結果他們也順利進入賣場。原PO納悶「我好奇沒會員卡要怎麼結帳啊？」

▲示意圖，非當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

文章曝光後，立刻引起許多網友熱烈回應，「陌生人又沒幫我繳會員費，憑什麼借他們」、「說不認識，要搭順風車，招呼不打，也沒聲謝謝。 一定要馬上打臉！」、「這種素質還是別來當會員比較好，到騙吃騙喝用不開心爽退貨」。

貼文也釣出不少過來人分享類似經驗，「有些特價商品是一卡限購一個，如果我沒買而對方客氣拜託幫忙，我會幫，但你這種情況真的會讓我覺得對方沒禮貌」、「之前也遇過在門口假裝一起的」。

還有不少網友認為若默許這種行為，會造成其它會員權益損失，「我不幹同時還會影響其它會員權益的事」、「若幫忙只會造成規矩且付費會員權益損失」、「憑什麼我付年費要讓人搭便車」、「如果可以進的話，那我就要申請退卡了」。

▼有網友聲稱被陌生人「尾隨」進入好市多，文章爆許多人共鳴。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）